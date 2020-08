Liczba nowych zakażeń jest wprawdzie niższa niż w każdym z poprzednich czterech dni, ale nadal jest ona zauważalnie wyższa niż to miało miejsce wcześniej - od początku czerwca do końca lipca średnia dobowa liczba zakażeń z siedmiu kolejnych dni nie przekraczała 20, a w pierwszych dniach sierpnia nowych zakażeń było 40-50 dziennie.

Ogółem od początku epidemii w Irlandii odnotowano już 26 768 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 1772 zakończyły się zgonem, ale też ponad 24 tys. osób wyzdrowiało.

Duży wzrost nowych przypadków w ciągu ostatnich dni spowodował, że według poniedziałkowych danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), wskaźnik zachorowań z ostatnich 14 dni w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wzrósł w Irlandii do poziomu 16,9. To oznacza, że po raz pierwszy jest on wyższy niż w Wielkiej Brytanii, która zajmuje pierwsze miejsce w Europie jeśli chodzi o łączną liczbę ofiar śmiertelnych z powodu Covid-19.

Rząd Irlandii użył danych ECDC jako głównego kryterium przy podejmowaniu decyzji o zielonej liście krajów, z których przyjazd nie łączy się z obowiązkiem kwarantanny. Trafiły na nią te państwa, w których wskaźnik nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców był niższy niż w Irlandii, ale gdy ta lista była kompilowana, w Irlandii wynosił on ok. 5.

Bartłomiej Niedziński (PAP)