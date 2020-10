Uprawa warzyw w ogrodzie to pożyteczne, satysfakcjonujące i wcale nietrudne zajęcie. Przedstawiamy 4 kroki do obfitych plonów. Sprawdź, co zrobić, by uprawa warzyw w ogrodzie przyniosła doskonałe efekty!

1. Nasiona warzyw wysokiej jakości Otrzymanie wysokiego plonu warzyw bez materiału siewnego dobrej jakości nie jest możliwe. Dlatego też warto zaopatrzyć się w nasiona warzyw odmian ustalonych, które powtarzają pożądane cechy w kolejnych pokoleniach. Wymagających ogrodników zainteresują nasiona warzyw odmian mieszańcowych (heterozyjnych). Rozpoznamy je po oznaczeniu „F1" widocznym na opakowaniu. Mieszańce charakteryzują się zwiększoną plennością oraz wyższą odpornością na choroby i szkodniki. W przeciwieństwie do odmian ustalonych nie powtarzają jednak swoich cech w następnych pokoleniach, nie opłaca się zatem zbierać z nich nasion na siew. Zwolennicy rozwiązań ekologicznych powinni z kolei zainwestować w nasiona warzyw BIO. Materiał siewny oznaczony zielonym listkiem spełnia normy unijne dotyczące żywności ekologicznej, jest bowiem produkowany bez użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Ogromny wybór wartościowych nasion warzyw odmian ustalonych, nasion warzyw F1 i nasion BIO oferują ogrodnicze sklepy internetowe. 2. Zmianowanie i allelopatia Szkicując plan warzywnika weźmy pod uwagę konieczność stosowania płodozmianu. Zmianowanie to zasada, w myśl której na tym samym stanowisku nie siejemy rokrocznie nasion warzyw tego samego rodzaju (cebulowych, psiankowatych, korzeniowych, kapustnych, strączkowych). Dbałość o płodozmian ogranicza rozprzestrzenianie się chorób i szkodników, a ponadto chroni glebę przed wyjałowieniem. Kolejny sposób na poprawę plonowania i zdrowotności warzyw polega na wykorzystaniu allelopatii, czyli dobroczynnego wpływu roślin na siebie nawzajem. Przykłady korzystnych zestawień na warzywniku to m.in.: cebula i marchew, burak oraz warzywa kapustne; por i sałata, fasola oraz marchew; koper i ogórek, rzodkiewka oraz sałata; fasola i pietruszka, ogórek oraz kukurydza. 3. Podłoże przygotowane do siewu nasion warzyw Reklama Przed przystąpieniem do siewu nasion warzyw należy starannie przekopać, rozdrobnić i zagrabić podłoże. Stanowisko powinno zostać spulchnione na przynajmniej 30 cm, oczyszczone z korzeni chwastów i kamieni, wyrównane oraz podlane na dzień przed planowanym siewem. Wszystkie warzywa lubią nawozy organiczne: kompost, nawozy zielone i obornik. Nawożenia nie zaleca się jednak przeprowadzać bezpośrednio przed siewem. Świeży obornik wykładamy i przekopujemy jesienią w roku poprzedzającym uprawę. Kompost i suchy obornik granulowany można natomiast zaaplikować wczesną wiosną, najpóźniej 2-3 tygodnie przed siewem. 4. Produkcja rozsady warzyw z nasion Większość warzyw znakomicie udaje się z siewu nasion wprost do gruntu. Niektóre gatunki wrażliwe na zimno i cechujące się długim okresem wegetacji (np. pomidor, oberżyna, ogórek, kapusta głowiasta, brokuł, kalafior, por, melon i arbuz) lepiej uprawiać z rozsady. Nasiona warzyw na rozsadę siejemy na przedwiośniu i wczesną wiosną (w lutym-marcu) w ciepłym inspekcie albo w domu, w wielodoniczkach lub na paletach rozsadowych, ustawionych w widnym miejscu, np. w pobliżu okna o wystawie wschodniej, z dala od grzejnika. Do siewu można wykorzystać dedykowane podłoże do produkcji rozsady albo uniwersalną ziemię doniczkową wymieszaną z wyparzonym piaskiem lub wermikulitem. Rozsadę trzymamy w miejscu ciepłym i przewiewnym, a nawadniamy zraszając podłoże opryskiwaczem. Młode rośliny przenosi się na stanowisko docelowe w połowie maja, po co najmniej tygodniowym hartowaniu.