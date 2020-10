Na konferencji w resorcie rodziny minister przypomniała działania podejmowane przez rząd na rzecz seniorów. Wymieniła waloryzację świadczeń, wypłatę trzynastych emerytur oraz programy "Senior plus" i "Aktywność społeczna osób starszych". Zwróciła również uwagę na pomoc kierowaną do domów pomocy społecznej w czasie epidemii.

W związku ze wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 minister zaapelowała do seniorów, aby bez potrzeby nie wychodzili z domów.

"Jesteście nam wyjątkowo bliscy. Chcemy przede wszystkim zadbać o państwa zdrowie i życie, dlatego dzisiaj jest tak ważne, abyście państwo, jeżeli nie ma takowej potrzeby, pozostali w domu. Instytucje, a także osoby bliskie, zadbają o to, abyście państwo mieli dostarczone do domu to, co jest potrzebne" – powiedziała Marlena Maląg.

"Natomiast, jeżeli jest potrzeba wyjścia, to zadbajmy o realizację wytycznych Ministerstwa Zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, a więc nośmy maseczki, rękawiczki, zachowajmy odpowiedni dystans, abyśmy przede wszystkim w zdrowiu mogli spędzić tę jesień 2020 r. i abyście państwo w zdrowiu mogli spędzić swoje życie z uśmiechem na twarzy" – dodała.

Z kolei wiceminister rodziny Stanisław Szwed zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo seniorów zależy także od ich najbliższego otoczenia. "Chcemy w maksymalny sposób to bezpieczeństwo seniorom zapewnić" - powiedział.

Podkreślił też, że wprowadzone zostały nowe rozwiązania i rekomendacje dla Domów Pomocy Społecznych. "Z najważniejszych rzeczy, które rekomendujemy do podopiecznych Domów Pomocy Społecznych to jest to, że każda osoba, która będzie przychodzić będzie miała mierzoną temperaturę" - wskazał.

Jak dodał, kontakt z podopiecznymi DPS będzie zapewniony za pomocą systemów teleinformatycznych, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu i nie było bezpośredniego zagrożenia.

"Wszystkie działania, które podejmujemy mają służyć jednemu - bezpieczeństwu osób, które przebywają w DPS-ach" - dodał wiceminister.

Zgodnie z zaktualizowanymi rekomendacjami, na terenie placówki przebywać mogą jedynie osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania domu, które nie wykazują objawów zakażenia. Należy w miarę możliwości ograniczyć aktywność mieszkańców poza terenem placówki. Jednocześnie - zgodnie z rekomendacjami - należy w miarę możliwości zapewnić mieszkańcom kontakt z rodzinami i siecią wsparcia poza placówką np. w wydzielonym do tego pomieszczeniu z zamontowaną przegrodą pleksi lub przeszkloną oraz z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych. Wolontariuszom, pracownikom i innym osobom z zewnątrz należy – za ich zgodą – zmierzyć temperaturę ciała przy wejściu do budynku.

Według nowych rekomendacji, mieszkańców DPS powracających np. ze szpitala, należy w miarę możliwości poddać testom laboratoryjnym w celu wykrycia obecności wirusa. Dodatkowo rekomendowane jest zastosowanie wobec takich osób co najmniej 10-dniowego odosobnienia od innych podopiecznych. Zaleca się również ograniczenia liczby personelu, który będzie miał kontakt z nowoprzyjętym mieszkańcem, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.(PAP)

Autorki: Karolina Kropiwiec, Olga Zakolska