Oprócz Londynu poziom drugi wprowadzony zostanie w niemal całym sąsiadującym ze stolicą hrabstwie Essex, a także na kilku kolejnych obszarach w północnej i środkowej Anglii, m.in. w York, w Barrow w Cumbrii i w części hrabstwa Derbyshire. Zmiany wchodzą w życie o północy z piątku na sobotę.

Oznaczają one, że restrykcjami na poziomie wysokim lub bardzo wysokim objęte będą od soboty obszary zamieszkane przez około połowę ludności Anglii.

"Wiem, że te ograniczenia są dla ludzi trudne. Nie znoszę faktu, że musimy je wprowadzić. Ale jest to konieczne. Zarówno w celu zapewnienia ludziom bezpieczeństwa, jak i zapobieżenia większym szkodom gospodarczym w przyszłości. Kiedy wirus przenosi się szybko, nie możemy pozostać w miejscu. A jeśli działamy wspólnie, wiemy, że możemy kontrolować wirusa, ponieważ robiliśmy to już wcześniej" - mówił w czwartek w Izbie Gmin Hancock.

Decyzję o zaostrzeniu restrykcji w Londynie poparł burmistrz stolicy Sadiq Khan, mówiąc, że po prostu nie ma innego wyjścia. Wskazał, że w wielu dzielnicach liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców przekracza 100. "Nikt nie chce większych ograniczeń, ale zarówno ja, rada Londynu, jak i ministrowie uważamy, że jest to konieczne" - oświadczył. Khan przyłączył się do wezwania lidera opozycyjnej Partii Pracy Keira Starmera, który we wtorek zaapelował do rządu o wprowadzenie dwu-trzytygodniowego lockdownu w całej Anglii, by zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.

Natomiast na razie nie przesunięto Manchesteru na poziom trzeci, bardzo wysoki, czego powszechnie się spodziewano. Jak wyjaśnił Hancock, rozmowy z lokalnymi władzami w tej sprawie nadal trwają. To oznacza, że jedynym obszarem objętym najwyższymi restrykcjami pozostaje region Liverpoolu.

Trzystopniowy poziom restrykcji w Anglii wszedł w życie w środę od północy. Pierwszy stopień, czyli poziom średni, to restrykcje, jakie dotychczas obowiązywały na większości terytorium kraju. Poziom wysoki wprowadzony został na wszystkich obszarach, gdzie już wcześniej obowiązywały zaostrzone restrykcje, co oznacza zakaz spotkania się osób z różnych gospodarstw domowych w zamkniętych pomieszczeniach. Bardzo wysoki stopień pociąga za sobą zakaz spotykania się w zamkniętych pomieszczeniach i prywatnych ogrodach, a także zamknięcie pubów i barów.

Wprowadzenie tego systemu było odpowiedzią na zarzuty wobec rządu, że ogłaszane na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni lokalne ograniczenia na różnych terenach i o różnym stopniu uciążliwości stały się mało czytelne, co w konsekwencji osłabiało skłonność do ich przestrzegania.