O to, kiedy zacznie działać szpital na Stadionie Narodowym, Dworczyk był pytany w poniedziałek w internetowym programie "Tłit" w Wp.pl. "Plan jest taki, żeby w czwartek zaczęły się szkolenia personelu medycznego już na miejscu, w samym szpitalu - bo rekrutacja i pierwsze szkolenia już trwają. Plan jest taki, żeby w czwartek już na miejscu, na stanowiskach pracy rozpoczęły się szkolenia - tak, żeby w piątek miał gotowość do przyjęcia chorych" - powiedział.

Dopytywany, kiedy szpital będzie gotowy na przyjęcie pierwszego pacjenta, Dworczyk powtórzył: "Chcielibyśmy, by był to najbliższy piątek".

Podkreślił, że rząd bardzo liczy na to, że szpital nie będzie musiał być wykorzystywany, a do pomocy chorym wystarczą dotychczasowe placówki. Dworczyk dodał też, że poza sobotą, kiedy czekał na wyniki dochodzenia epidemiologicznego, codziennie odwiedza placówkę. "Tam każdego dnia mają miejsce odprawy, zaangażowany w realizację projektu jest szereg instytucji i podmiotów" - zaznaczył.

Szpital tymczasowy, który powstaje na Stadionie Narodowym, będzie filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Według założeń w pierwszym etapie będzie tam 500 łóżek, z czego 50 przeznaczonych do intensywnej terapii. Docelowo zaś szpital będzie mógł zostać rozwinięty do tysiąca miejsc. Jak poinformował PAP w piątek wiceszef MSWiA Błażej Poboży, do pracy w szpitalu zgłosiło się dotąd ponad 1700 pielęgniarek, ratowników i lekarzy.

W Warszawie oprócz szpitala na PGE Narodowym powstanie także placówka w hali EXPO XXI, którą nadzorować będzie Wojskowy Instytut Medyczny.