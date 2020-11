Jak dodał, Johnsonowi wykonano szybki test, który daje wynik w ciągu godziny, a podobne przechodzą też pracownicy jego biura na Downing Street. Ten sam rodzaj testu używany jest w czasie prowadzonego obecnie pilotażu w Liverpoolu, gdzie przebadana ma zostać cała populacja miasta.

Rzecznik Johnsona poinformował, że szef rządu w środę weźmie udział w cotygodniowej sesji poselskich pytań do premiera, która po raz pierwszy w historii odbędzie się w formie zdalnej. Podkreślił też, że Johnson cały czas pracuje, a we wtorek przewodniczył zdalnemu posiedzeniu gabinetu, podczas którego wyżsi rangą ministrowie byli informowani o postępach w negocjacjach handlowych z Unią Europejską.

Johnson ma pozostać w izolacji do 26 listopada. To trochę komplikuje jego plany, bo w najbliższych dniach zamierzał on przedstawić serię zapowiedzi dotyczących walki z epidemią, edukacji, gospodarki i kwestii klimatycznych - które, jak mówiło jego biuro, mają być pokazaniem ambicji kraju. Z kolei media wskazywały, że miały być one szansą na oczyszczenie toksycznej atmosfery wokół Downing Street, związanej z rezygnacją jego głównego doradcy Dominica Cummingsa i dyrektora ds. komunikacji Lee Caina.

Johnson się izoluje od niedzieli, gdy u jednego z posłów Partii Konserwatywnej, który był na spotkaniu z premierem, test potwierdził obecność koronawirusa. Johnson już raz - pod koniec marca - zakaził się koronawirusem. Ponieważ w czasie izolacji choroba nie ustąpiła, trafił do szpitala, a ostatecznie - na oddział intensywnej terapii, gdzie spędził trzy doby. Jak później przyznawał, przebieg choroby był na tyle poważny, że mogła się ona zakończyć śmiercią.