W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan działania na najbliższy czas, obejmujący "etap odpowiedzialności" – od 28 listopada do 27 grudnia – oraz "etap stabilizacji" – najwcześniej od 28 grudnia, jeśli spadnie liczba zachorowań na COVID-19. Jeśli przekroczona zostanie średnia liczba zakażeń na poziomie 27 tys., możliwe będzie wprowadzenie kwarantanny narodowej.

W sobotę weszło w życie rządowe rozporządzenie w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią. Zapisano w nim, że do 27 grudnia zakazuje się organizowania imprez, spotkań i zebrań z wyłączeniem m.in. imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

Do limitu tego nie wlicza się osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

Jak wskazywał w ostatnich dniach minister zdrowia Adam Niedzielski, zalecenia te będą także obowiązywały w czasie świąt Bożego Narodzenia i stanowią one "pewien punkt odniesienia".

"To są przede wszystkim apele do odpowiedzialności. Musimy się obronić przed trzecią falą. Jeżeli nie będziemy się na przełomie grudnia, stycznia zachowywać odpowiedzialnie i stosować do tych obostrzeń, które proponuje rząd, to skazujemy się na kolejną kumulację liczby zachorowań" – mówił minister.

Do 27 grudnia utrzymano m.in. zakaz organizowania dyskotek, prowadzenia basenów, siłowni i klubów fitness z wyjątkiem obiektów w podmiotach leczniczych i tych przeznaczonych dla sportowców, uczniów i studentów – w ramach zajęć w szkole i na uczelni. Nadal nie można też organizować wesel i konsolacji. W zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.

W kościołach może przebywać maksymalnie jedna osoba na 15 mkw. przy zachowaniu 1,5 m odległości od innych osób i zakryciu nosa i ust. Przed wejściem do kościoła powinna być informacja o limicie osób.

W projekcie zrezygnowano natomiast z zakazu działania w galeriach i parkach handlowych sklepów odzieżowych czy meblowych. W związku z tym od soboty wszystkie sklepy i obiekty usługowe w galeriach będą mogły być otwarte przy zachowaniu reżimu sanitarnego i limitu osób – maksymalnie jedna osoba na 15 mkw.