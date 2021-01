"Produkcji szczepionek nie da się zwiększyć w ciągu czterech tygodni. Jeśli to się uda za kilka miesięcy, będzie to bardzo szybko. To po prostu dlatego, że jakość musi być bardzo dobra" - napisał Spahn na Twitterze. Jak dodał, Niemcy czekają "co najmniej 10 trudnych tygodni" z niedoborem szczepionek.

Polityk CDU wezwał również do zorganizowania spotkania przedstawicieli władz federalnych, krajów związkowych oraz przemysłu farmaceutycznego.

"Na tym (...) szczycie szczepionkowym będziemy rozmawiać o sytuacji, celach, kolejnych krokach, aby Europa również otrzymała należną jej część (szczepionek)" - napisał Spahn.

Niemiecki rząd jest krytykowany za wolne tempo szczepień. Jak dotąd co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymały prawie 2 miliony Niemców, czyli nieco ponad 2 proc. ludności.

Tymczasem niemieckie MSW poinformowało w czwartek, że przygotowuje nowe restrykcje dla podróżnych z Wielkiej Brytanii, Brazylii i RPA w związku z obawami o wykryte w tych krajach warianty koronawirusa.