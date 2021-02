Oprócz pomocy w ramach COVAX istnieje również plan Unii Afrykańskiej na dostarczenie szczepionek. Unia chce bezpośrednio rozmawiać z ich producentami w imieniu wszystkich 55 krajów kontynentu. Jej plan to zakup 270 milionów szczepionek.

Unia Afrykańska już uzyskała wsparcie dla tego projektu. Wiodący afrykański dostawca sieci komórkowych, MTN, przekazał na ten cel, jak podaje BBC, darowiznę w wysokości 25 milionów dolarów (17,8 miliona funtów). To wsparcie może zapewnić około siedmiu milionów dawek szczepionki Covid-19 przede wszystkim dla pracowników służby zdrowia.

Ale, jak wynika z informacji podanych przez Afrykański Zespół Zadaniowy ds. Pozyskiwania Szczepionek (AVATT), w czerwcu dostępnych będzie jedynie około 20 proc. z tych 270 mln planowanych przez UA dawek.

O problemy z dostępem do szczepionki w Afryce szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus oskarża niektóre bogate kraje, które „podważają” działania programu COVAX poprzez uparte bezpośrednie zwracanie się do producentów szczepionek z prośbą o większe dostawy. „Niektóre kraje zwracają się obecnie do producentów o zapewnienie dostępu do dodatkowych dawek szczepionki, co ma wpływ na kontrakty z COVAX” - powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. „Liczba dawek przydzielonych programowi została z tego powodu zmniejszona” - dodał.

Nierówna dystrybucja szczepionek przeciwko Covid-19 wywołuje również gniew wśród przywódców państw afrykańskich. Prezydent RPA i zarazem lider Unii Afrykańskiej Cyril Ramaphosa podczas posiedzenia Światowego Forum Ekonomicznego pod koniec stycznia wskazał, że państwa zachodnie "gromadzą" szczepionki i wezwał do równego ich przydzielania. "Bogate państwa zyskują więcej szczepionek od producentów, w niektórych krajach nawet cztery razy więcej w stosunku do swoich potrzeb" - mówił Cyril Ramaphosa.

Według danych Global Health Innovation Center, centrum badawczego przy uniwersytecie w Durkham w Karolinie Północnej, Kanada miała zamówić tyle szczepionek, że wystarczy ich na pięciokrotne zaszczepienie wszystkich mieszkańców, a zamówienia Wielkiej Brytanii wystarczą na ponad trzykrotne zaszczepienie swoich obywateli.

Niektóre afrykańskie państwa nie czekają na pomoc COVAX i Unii Afrykańskiej. Republika Południowej Afryki ogłosiła w środę, że na szczepionki przeznaczy 688 milionów dolarów. Ghana poinformowała, że sama zabiega o 17,6 mln dawek różnych szczepionek. Minister zdrowia w Ugandzie chce zwiększyć zamówienie szczepionek od AstraZeneca, rozważa też zakup chińskich preparatów.

W Afryce odnotowano już ponad 100 000 zgonów z powodu Covid-19.