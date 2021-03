"Krzywa zachorowań tylko rośnie, wszystkie prognozy wskazują na dalszy wzrost liczby zakażonych w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a my dyskutujemy, czy moglibyśmy wprowadzić lockdown w weekendy. To żart?" - mówił we wtorek lekarz i mer podparyskiego Coubron Ludovic Toro w stacji BFM TV.

"Powoli toniemy" - ostrzegł z kolei ordynator oddziału intensywnej terapii i chorób zakaźnych w szpitalu Bichat w Paryżu Jean-Francois Timsit.

W całej Francji w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 22 857 osób, w szpitalach zmarło 300 zainfekowanych osób, natomiast w domach opieki od minionego piątku odnotowano 117 zgonów - poinformowała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii Covid-19 we Francji wzrosła do 87 246.

Do szpitali przyjęto ostatniej doby 1705 osób, z których 366 na oddziały intensywnej terapii. Liczba hospitalizowanych w całym kraju pacjentów z Covid-19 zmniejszyła się jednak o 167 i wynosi 25 263. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 3586 chorych.

We Francji przeciwko Covid-19 zaszczepiono ponad 3 mln osób, ponad 1,63 mln z nich dwiema dawkami preparatu.