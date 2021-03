W poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano do Polski ma zostać przewieziona pacjentka ze szpitala w Uściu nad Orlicą – poinformował PAP w komunikacie hejtman (odpowiednik marszałka województwa) pardubickiego kraju (województwa) Martin Netolicky. PAP dowiedziała się nieoficjalnie, że chora miałaby trafić do szpitala w Raciborzu.

Netolicky napisał, że trwają ostatnie przygotowania, w tym uzyskiwanie zgody rodziny. W rozmowie z czeską telewizją publiczną CT24 powiedział, że procedura administracyjna jest długotrwała i ociężała. Lekarze zakwalifikowali do transportu do Polski także jednego pacjenta ze szpitala w Pardubicach, ale w poniedziałek okazało się, że jego stan zdrowia wyklucza już możliwość przewozu – zauważył Netolicky. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, chora z Covid-19 ze szpitala w Uściu nad Orlicą miałaby trafić do szpitala w Raciborzu. Rzeczniczka spółki, która zawiaduje szpitalami w kraju pardubickim, Katerzina Semradova, powiedziała, że poza uzyskaniem zgody rodziny potrzebne jest przetłumaczenie na język polski dokumentacji medycznej, a także uzyskanie zgody na leczenie za granicą od kasy chorych. Szczepionka AstryZeneki może chronić również przed brazylijskim wariantem Sars-CoV-2 Zobacz również Sytuacja w szpitalach regionu jest bardzo trudna. Samorząd jako pierwszy w kraju ogłosił w miniony wtorek, że system opieki medycznej stał się niewydolny z powodu przeciążenia przypadkami Covid-19, a szpitale nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki medycznej.