Gazeta zapowiada, że wyraźnie ma przyspieszyć akcja promocyjna szczepień. Cytuje odpowiedzialnego za Narodowy Program Szczepień ministra Michała Dworczyka, który mówi, że "w piątek na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego będziemy proponować samorządowcom kolejne działania, których celem jest zmobilizowanie Polek i Polaków do szczepień."

"Samorządowcy nie odmówią pomocy. – Będziemy współpracować – zapewnia Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. – Już dwa tygodnie temu zwróciliśmy się do ministra z pomysłem utworzenia funduszu, który miałby być wykorzystany do promocji akcji szczepień. Trzeba zapukać bezpośrednio do drzwi Polaków – tłumaczy" – czytamy w gazecie.

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski podkreśla, że potrzebny jest solidny system zachęt, jak np. w Wałbrzychu. To m.in. tańsze bilety na komunikację miejską. W jego ocenie ważną rolę spełnią także paszporty covidowe ułatwiające wyjazd za granicę.