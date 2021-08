Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zalecają, by kobiety w ciąży szczepiły się przeciw Covid-19 - podano do wiadomości w środę. CDC oświadczyły, że ani we wcześniejszych, ani w najnowszych badaniach nie znalazły dla nich przeciwskazań.

"Szczepionki są bezpieczne i skuteczne; nigdy nie było to pilniejsze niż teraz, by zwiększyć liczbę szczepień, gdy zmagamy się z wysoce zakaźnym wariantem Delta, obserwując poważne skutki Covid-19 pośród osób niezaszczepionych" - oświadczyła dyrektor CDC, dr Rochelle Walensky. Reklama Z najnowszych analiz wynika, że wskaźnik poronień po szczepieniu pozostaje na podobnym poziomie co wśród ciężarnych kobiet, które nie przyjęły szczepionki. Badania dotyczyły preparatów koncernów Pfizer, Moderna oraz Johnson & Johnson. Z drugiej strony, z informacji CDC wynika, że ciąża zwiększa ryzyko ciężkiego przebycia Covid-19 oraz przedwczesnego porodu, a nawet poronienia. Z tego powodu CDC apelują, by wszystkie osoby powyżej 12. roku życia, w tym kobiety w ciąży i karmiące, się zaszczepiły. "Szczepienia, to jedyne wyjście z tego kryzysu" - oznajmiła Walensky. (PAP)