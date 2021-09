Gazeta informuje, że w tym roku chętni do zaszczepienia się przeciwko wirusowi grypy będą mieli do wyboru trzy szczepionki: Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra i Fluenz Tetra. Pierwsze partie tych szczepionek zostały już dostarczone do aptek.

"Zainteresowanie jest ogromne" – mówi "GW" Paweł Rutkiewicz z Apteki pod Złotym Lwem na Starym Rynku w Poznaniu. Farmaceuci w całym kraju prowadzą rezerwacje. Wielkopolska Apteka w Poznaniu w ciągu ostatnich kilku dni zapisała już na zeszyt około 50 rodzin - podaje dziennik.

Zeszłej jesieni podczas potężnej fali zachorowań na koronawirusa o grypie się nie mówiło, ale specjaliści przestrzegają, by jej nie lekceważyć. "Sezony grypowe są jak sinusoida. W jednym zachorowań jest mniej, w kolejnym wirus uderza mocniej" – mówi "GW" dr Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultantka krajowa ds. medycyny rodzinnej i ekspertka Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. "I choć grypa jest łagodniejszą infekcją niż COVID-19, to dla osób starszych i przewlekle chorych, z obniżoną odpornością, może być równie zabójcza" - przestrzega. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk