Wiceminister zdrowia pytany był w czwartek w Polskim Radiu 24 o aktualną sytuację epidemiczną w Polsce.

"Czwarta fala stała się faktem (...). Wczoraj przekroczyliśmy tysiąc przypadków (zakażeń SARS-CoV-2 - PAP); mówiliśmy od tygodnia, że to nastąpi i rzeczywiście nastąpiło. Dziś też mamy powyżej tysiąca przypadków - 1208, czyli ten trend wzrastający zdecydowanie już w tej chwili się utrwalił. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia to mamy wzrost o 24 proc. Także niestety, i to jest liczba, która jeszcze bardziej mnie martwi, 27 osób niestety zmarło" - odpowiedział Kraska.

"To są liczby, które powinny nam, tym osobom, które są jeszcze niezaszczepione, które się wahają czy się zaszczepić, uzmysłowić, że to może dotyczyć każdego z nas, każdego z naszych bliskich, że możemy trafić do szpitala, że możemy umrzeć. Myślę, że (...) osoby, które się wahają powinny się udać do punktów szczepień, aby przyjąć szczepionkę, to jest jedyna broń, która może powstrzymać nas przed dużym efektem czwartej fali" - wskazał.

Wiceszef resortu zdrowia zwrócił uwagę też na wzrastającą liczbę hospitalizacji. Poinformował, że obecnie hospitalizowanych z powodu COVID-19 jest 1614 osób, co oznacza - jak mówił - że w ciągu ostatniej doby do szpitali trafiło kolejnych 48 osób. "Podaję te liczby nie po to by zanudzić słuchaczy, ale by uzmysłowić, że codziennie tych pacjentów niestety przybywa" - zaznaczył Kraska. Podał też, że na intensywnej terapii przebywa obecnie 172 pacjentów z COVID-19, w ciągu ostatniej dobry liczba ta zwiększyła się o 7 pacjentów. "To są osoby, które walkę z koronawirusem mogą przegrać" - dodał.

Kraska wskazał też na to, że w województwach z najniższym wskaźnikiem wyszczepień jest najwięcej zajętych w szpitalach tzw. łóżek covidowych, czyli przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. "Tu przoduje województwo lubelskie, na te chwilę mamy tam zajęte 50 proc. wszystkich łóżek, które na dzień dzisiejszy przeznaczyliśmy dla tych pacjentów. Na drugim miejscu jest województwo podkarpackie - 41 proc., (na trzecim - PAP) woj. podlaskie - 32 proc." - podał.

"To są te województwa, które najsłabiej się wyszczepiły, których mieszkańcy niestety najmniej poszli do punktów szczepień. Także pokazują, niemal w 100 proc., że pacjenci nieszczepieni trafiają do szpitali" - wskazał.

Wiceminister podał, że według staniu na czwartek dla pacjentów z COVID-19 w skali całego kraju przygotowanych jest w szpitalach 6400 łóżek. "Myślę, że na te chwile tych łóżek wystarcza, ale w ciągu dwóch, trzech dni te liczbę możemy podwoić. Nie chciałby, byśmy przeznaczali te łóżka dla pacjentów, a jednocześnie zabierali je pacjentom z innymi schorzeniami/. Wszystko jest w naszych rękach, powtarzam to jak mantrę od początku pandemii: jeśli będziemy rozsądni, będziemy mądrzy to tych łóżek nie będzie nam potrzeba" - powiedział.

Kraska odniósł się też do pytania o liczbę osób, które mimo szczepienia zachorowały na COVID-19. "To oscyluje wokół jednego procenta, a nawet poniżej. Osoby, które są zaszczepione i trafią do polskich szpitali, to - mamy takie informacje - zdecydowanie łagodniej przechodzą ten okres zakażenia koronawirusem, inaczej przechodzą niż osoby, które nie są zaszczepione, a praktycznie nie ma osoby, która by zmarła, jeżeli była wcześniej zaszczepiona.

W środę Ministerstwo Zdrowia podało informację o tym, że badania potwierdziły 1234 nowe zakażeń koronawirusem, najwięcej w woj. lubelskim – 220, oraz, że zmarły 22 osoby z COVID-19. W środę resort informował też, że w szpitalach przebywa 1566 osób z COVID-19, w tym 174 pacjentów podłączonych do respiratorów. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka