AI, czyli sztuczna inteligencja i roboty są już obecne w wielu dziedzinach naszego życia, wspierając w pracy człowieka. O tym, czy technologie zdominują sektor medyczny, rozmawiano podczas konferencji Impact’21. Uczestnicy dyskusji zgodnie przyznali, że technika w coraz szerszym zakresie jest już od dawna wykorzystywana w opiece zdrowotnej, usprawniając procesy na wielu poziomach, począwszy od działań administracyjnych, umawiania wizyt, aż po proces leczenia pacjentów.

Wydłużone ramię człowieka

– Potrzebujemy nowoczesnych narzędzi i technologii, by być bardziej skutecznymi w leczeniu chorych – przyznał Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, gdzie najnowsze technologie znajdują wiele zastosowań, m.in. w histeroskopii, planowaniu operacji rozszczepu podniebienia oraz testach przesiewowych. Jego zdaniem technologia nie zastąpi w 100 proc. lekarza. Będzie go jednak bardzo wspierać w diagnozie i leczeniu, także operacyjnym. Podkreślał przy tym, że to lekarz zawsze na końcu bierze na siebie odpowiedzialność za postępy leczenia pacjenta. – Zatem roboty pozostaną wydłużonym ramieniem człowieka – mówił Tomasz Maciejewski, zaznaczając, że są dobrą odpowiedzią na deficyt kadr w ochronie zdrowia. Dzięki sztucznej inteligencji można skutecznie leczyć, mimo niedoboru personelu.

Ireneusz Wochlik, członek zarządu fundacji AI Law Tech, podkreślił, że innowacyjna technologia ułatwia pracę lekarzom, jednak do zwiększenia jej skuteczności potrzebny jest dostęp do większej ilości danych.

Tomasz Jaworski, dyrektor transformacji cyfrowej sektora publicznego w firmie Microsoft, mówił o tym, że szpitale dysponują terabajtami danych, a eksperci zwracają uwagę, że problemem jest ich wymiana między placówkami. – Z tym wiąże się m.in. konieczność zadbania o ich bezpieczeństwo, ochronę przez ujawnieniem, bo informacje medyczne to dane wrażliwe. I to wyzwanie, które jest przed nami. Drogą do tego są odpowiednie uregulowania legislacyjne – stwierdził.

Iloraz sztucznej inteligencji

Tomasz Jaworski przywołał niedawno opublikowany raport „Potencjał Sztucznej Inteligencji w Sektorze Ochrony Zdrowia”. Wskazuje on na wiele rozwiązań z dziedziny sztucznej inteligencji, które już są przydatne w medycynie. Jedno z nich polega na transkrypcji mowy na tekst. Tego rodzaju oprogramowanie jest wykorzystywane przy tworzeniu protokołów badań, uzupełnianiu dokumentacji medycznej, czy w opisie próbek. W przyszłości może natomiast znaleźć zastosowanie w „stenotypowaniu” teleporad, co zapobiegłoby utracie bardzo istotnej części dokumentacji dotyczącej kontaktów lekarza z pacjentem.

– Prowadzimy właśnie pilotaż w zakresie automatycznego zapisywania mowy. Niedługo się skończy. Ale już dziś mogę powiedzieć, że lekarze bardzo je sobie chwalą w codziennej pracy – poinformował Tomasz Maciejewski.

Drugim rozwiązaniem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do rozpoznawania i anonimizowania danych pacjentów. Dzięki temu dokumentacja medyczna, taka jak wypis ze szpitala, dane osobowe pacjenta, lekarzy i personelu oraz raporty diagnostyczne, nie jest już opracowywana ręcznie. Rozwiązanie umożliwia przetwarzanie wszystkich wykorzystywanych w dokumentacji medycznej rodzajów danych: dokumentów, obrazów, wideo, DICOM-ów2 , notatek i plików audio.

– To sposób na oszczędność czasu, ale też na ochronę danych, które mogą być potem wykorzystane w procesie leczenia – mówi Ireneusz Wochlik. Wskazał na jeszcze inne wzorcowe rozwiązanie, jakim jest chmura (taka jak amerykańska CDC Nhanes, brytyjska Biobank czy ratująca najmłodszych pacjentów St. Jude Cloud), gdzie takie dane medyczne mogą być gromadzone i udostępniane dalej np. naukowcom i innym placówkom zdrowia, by pomagać w opracowywaniu terapii celowanych.

AI pomaga w diagnozie wad genetycznych

Tomasz Jaworski, opowiadając o szpitalach przyszłości, wspomniał też o projekcie realizowanym obecnie w IMiD, który polega na łączeniu w badaniach danych fenotypowych (tj. opisujących cechy zewnętrzne pacjenta zależne od genów a także środowiska, stylu życia, diety, przebytych chorób i urazów) z genotypowymi, a wszystko dla lepszych efektów leczenia. W ten sposób można diagonozować np. niektóre choroby nerek u nienarodzonych jeszcze dzieci i podejmować leczenie, zanim przywitamy je na świecie. Troskliwa opieka od pierwszych dni przed i po urodzeniu zwiększa skuteczność terapii, zapewnia zdrowie małych pacjentów i chroni niepowtarzalny potencjał, jakim dysponuje każdy nowonarodzony człowiek. W projekcie realizowanym przez IMiD chodzi o stworzenie algorytmów oraz ocenę ich użyteczności w celu zwiększenia skuteczności badań prenatalnych. – Celem jest połączenie tego co widzimy z tym, co jest zapisane w materiale genetycznym. A wszystko po to, by móc diagnozować choroby płodu wewnątrzmacicznie i już na tym etapie wdrażać terapie i leczenie – tłumaczył Tomasz Maciejewski.

Do tego jest potrzebne opracowanie dwóch zbiorów danych pochodzących od tych samych pacjentów, którzy już zostali zdiagnozowani. Pierwszy zbiór stanowią dane genetyczne, a drugi obrazy ultrasonograficzne zaistniałych nieprawidłowości. W tym celu wykorzystano ogólnie dostępne zbiory danych oraz własne zasoby informacji pozyskanych od pacjentów za ich zgodą. Do analizy i wskazania korelacji pomiędzy nieprawidłowością genomu a obrazem wady lub schorzenia diagnozowanym w badaniu USG wykorzystywany jest moduł danych naukowych bazujący na platformie chmurowej Microsoft Azure. Dzięki temu rozwiązaniu światowej klasy specjaliści – lekarze Instytutu Matki i Dziecka – mając dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii analizy danych, będą mogli przyjść z pomocą większej liczbie małych pacjentów i ich mam. Fachowa pomoc, niesiona odpowiednio wcześnie, skutecznie zapewnia zdrowie noworodków i ich dalszy dobry start ku dorosłości.

Materiał powstał przy współpracy z Microsoft

Biznesowe pomysły można będzie przećwiczyć „na sucho”

Rusza BIK HUB, czyli tzw. piaskownica technologiczna do testowania nowych usług, produktów finansowych i nie tylko. Bezpłatnie będzie można przetestować ich opłacalność w wirtualnym świecie opartym na prawdziwych danych.

Zaczęło się w czerwcu br. od zawarcia strategicznego porozumienia między Biurem Informacji Kredytowej (BIK) i Microsoft, który dostarczy model chmury Microsoft Azure do realizacji programu. We wrześniu dołączyła Szkoła Główna Handlowa, a w październiku grono partnerów strategicznych wzmocniła Fundacja FinTech Poland. Wszystkie instytucje udzieliły merytorycznego wsparcia przy realizacji programu. Pomogą też w działaniach związanych z naborem i procesem testowania rozwiązań przez uczestników piaskownicy.

– Wspólnie mamy szansę otworzyć branżę na zupełnie nowe modele biznesowe. Rozwiązanie BIK Open API ma tutaj duży potencjał i myślę, że dzięki temu BIK stanie się jednym z najbardziej innowacyjnych podmiotów na rynku integracji danych, dostarczającym środowiska dla fintechów i start-upów. Microsoft z kolei udostępni bezpieczne środowisko chmury Azure, które umożliwi realizację tego projektu – mówi Paweł Jakubik, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze i członek zarządu Microsoft w Polsce.

Otwarci na współpracę

Pierwsze rozwiązanie, jakie pojawi się w ramach programu, to nowatorska, pilotażowa platforma BIK Open API, która integruje dane i umożliwia dostęp do wybranych usług biznesowych, w tym do wybranych danych statystycznych, w oparciu o lokalizację. Jej innowacyjność polega na zgromadzeniu w jednym miejscu danych pozyskanych z różnych zasobów, także publicznych. Oprócz danych statystycznych BIK znajdą się tam dane z baz zewnętrznych, m.in. KRS, REGON, CEiDG. Ale także od podmiotów działających w branżach nieruchomości, finansów, ubezpieczeń, badań konsumenckich, digital marketingu oraz data science. Tym samym platforma ułatwi również dostęp do informacji o cechach wybranych lokalizacji, np. o typie zabudowy, średnich cenach nieruchomości czy najmu, o specyfice i preferencjach zakupowych mieszkańców, a także o statystykach dotyczących przestępczości i wypadków drogowych itd.

Dzięki temu podmiot korzystający z platformy będzie mógł lepiej zweryfikować rzeczywiste potrzeby rynku i przewidzieć reakcje na projektowane przez siebie rozwiązania. Dane historyczne na temat preferencji zakupowych, zachowań konsumenckich czy deklaracji związanych z ich przyszłymi decyzjami zakupowymi pozwolą bowiem z dużą dokładnością tworzyć scenariusze aktywności sprzedażowej, prognozować skuteczność akcji marketingowych kierowanych do klientów na różnych etapach „customer journey” dla określonych lokalizacji i grup klientów.

Użytkownik platformy będzie mógł skorzystać z pomocy ekspertów BIK, którzy wesprą podmioty uczestniczące w pilotażu w interpretacji wyników oraz pomogą w ocenie potencjału biznesowego wykreowanych rozwiązań, co pozwoli na uzyskanie profesjonalnej oceny potencjału biznesowego pomysłu przed wprowadzeniem go na rynek.

Zwinność z korzyścią dla klientów

Wszystko to odbędzie się w bezpiecznym środowisku, bez konieczności inwestycji we własną infrastrukturę techniczną. Do tego w ramach pilotażu bezpłatnie, co oznacza efektywne obniżenie kosztów wejścia na rynek nowych podmiotów i oferowanych przez nie rozwiązań. Co więcej, uczestnictwo w programie to perspektywa zainteresowania wypracowanym rozwiązaniem instytucji, z którymi współpracuje BIK, co może okazać się szybką ścieżką monetyzacji najbardziej obiecujących projektów i zgłaszanych pomysłów.

BIK uspokaja, że w Open API nie będzie raportów o scoringu konkretnych klientów zaciągających kredyty. Będą tam natomiast zanonimizowane statystyki kredytowe, np. średnia ocena punktowa w otoczeniu wybranej lokalizacji.

– Nasz program kierujemy do wszystkich zainteresowanych podmiotów, które chciałyby za pomocą jednego punktu dostępowego API uzyskać dostęp do danych z różnych źródeł zewnętrznych, w tym do wybranych danych statystycznych BIK, w oparciu o lokalizację. Zainteresowanie ze strony potencjalnych parterów jest ogromne. Uznaliśmy, że nie wszystkich uda się dołączyć od razu. Nie chcieliśmy bowiem opóźniać startu projektu – mówi dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej.

Paweł Jakubik podkreśla, że wdrożenie rozwiązania w modelu chmury Microsoft Azure oraz wykorzystanie API Management pozwoli na swobodne zarządzanie usługami biznesowymi, ale też na analizę potencjału zgromadzonych danych statystycznych. To z kolei – jak podkreśla – daje szansę tworzenia nowych, innowacyjnych modeli usług BIK kierowanych do partnerów biznesowych z zupełnie nowych segmentów rynku – start-upów czy fintechów tworzących zwinne i nowoczesne usługi dla użytkowników.

Dr hab. Roman Sobiecki, prorektor ds. rozwoju w SGH podkreśla, że BIK oferuje infrastrukturę techniczną, dysponuje ogromną liczbą danych, które są przydatne przy testowaniu scenariuszy biznesowych. – Nasza uczelnia kształci studentów, a raczej kształtuje przyszłych liderów biznesu. Chcemy dać im narzędzie do przetestowania pomysłów, zanim wystartują, by nie ryzykowali nadmiernie. Uważamy platformę za dobry punkt wyjścia dla start-upów, które rodzą się na uczelni – tłumaczy.

Roman Sobiecki uważa też, że nowy program należy zaliczyć do innowacji społecznych, przez co wpisuje się on w postęp cywilizacyjny. Dane z bazy Open API będą bowiem, jak podkreśla, otwarte dla wszystkich, i to bez opłat. To idealny przykład demokratyzacji. – Istotne jest jednak, by umieć korzystać z tych danych – mówi dr hab. Roman Sobiecki.

