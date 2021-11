Manifestacje przeciwników przepustki Covid-19 będą mogły odbywać się we Włoszech tylko poza centrami miast i muszą być stacjonarne - zarządziło we wtorek MSW. To reakcja na odbywające się od czterech miesięcy protesty, które w każdą sobotę wywołują utrudnienia w miastach, a czasem ich paraliż i akty przemocy.

Rozporządzenie resortu spraw wewnętrznych zabrania organizacji takich protestów w historycznych centrach miast. Co więcej, manifestacje nie mogą mieć charakteru marszu; muszą odbywać się w jednym miejscu.

Zapowiedziano też nasilenie kontroli tzw. Green Pass, wystawianego na podstawie szczepienia, wyleczenia z infekcji koronawirusem lub negatywnego wyniku testu. "Muszą być przestrzegane kroki w ramach prewencji, a ludzi należy zachęcać do szczepień" - wyjaśnił wiceszef MSW Carlo Sibilia.

"Nie możemy narażać się na ryzyko nowego kryzysu, jaki przeżywają inne kraje UE. Nie można na to pozwolić ze względu na zdrowie publiczne i gospodarkę kraju" - dodał. Na temat poważnych konsekwencji sobotnich manifestacji przeciwników przepustki sanitarnej, wymaganej we wszystkich miejscach pracy i wielu innych obiektach we Włoszech, wypowiedział się także prezes krajowej federacji handlu i usług Carlo Sangalli. Marsze te "prowadzą do spadku o 30 procent" przychodów w sklepach i gastronomii - oświadczył. "Demonstracje odbywające się w każdą sobotę są niedopuszczalne" - ocenił.