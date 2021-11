Pomiędzy naturalną i szczepionkową odpornością oraz nowymi terapiami doustnymi, „wskaźnik zgonów i zachorowalność powinny spaść dość dramatycznie” – powiedział w czwartek miliarder miliarder w czasie Bloomberg New Economy Forum w Singapurze.

Gates ocenił, że ograniczenia jeśli chodzi o szczepienie światowej populacji przeciw Covid-19 powinny zmienić się w przyszłym roku wraz ze złagodzeniem problemów z dostawami. Wówczas znaczną pojawiać się pytania o to, jak w sensie logistycznym przeprowadzić dystrybucję szczepionek.

„Szczepienia do bardzo dobra wiadomość, zaś problemy z dostawami w dużej mierze zostaną rozwiązane do połowy przyszłego roku” – zapowiedział Gates. Jak dodał, wówczas nasze problemy ograniczą się do logistyki oraz popytu.

Założyciel Microsoftu ocenił, że nie jest jasne, na jakim poziomie będzie kształtował się popyt na szczepionki, szczególnie w takich miejscach, jak Aftyka Subsaharyjska.

Miliarder dodał, że świat powinien pracować również nad tym, aby wyeliminować grypę w celu zmniejszenia zagrożenia przyszłych pandemii.