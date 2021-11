Komisja Europejska ma zaproponować państwom członkowskim, aby wciąż przyjmowały wszystkich podróżnych zaszczepionych preparatami zatwierdzonymi w Unii Europejskiej, a od 10. stycznia 2022 roku, aby państwa UE były otwarte również na tych podróżnych, którzy zaszczepili się innymi szczepionkami zatwierdzonymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Reklama

Proponowane przez KE zmiany wprowadzają również nowy termin ważności dla pierwszej serii szczepień. Termin ten ma być skrócony do 9 miesięcy, co ma na celu zwiększenie zainteresowania trzecią dawką szczepionek przeciw Covid-19.

Sytuacja w Polsce

Tymczasem minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek o 28 128 nowych przypadkach koronawirusa oraz zgonach 497 osób. Tak wysoka liczba zgonów stanowi rekord czwartej fali pandemii nad Wisłą.

"Liczby cały czas rosną w tym sensie, że w stosunku do poprzedniego tygodnia jest to przyrost, aczkolwiek przyrost jest stosunkowo niski, w okolicach 15-procentowej dynamiki. Wszystko wskazuje na to, że w tym lub przyszłym tygodniu będziemy mieli apogeum tej fali" – dodał na antenie RMF FM minister zdrowia.

Z kolei prof. Andrzej Orban, doradca premiera ds. Covid-19, ostrzegł w czwartek, że jeżeli ludzie się nie zaszczepią, to w tych powiatach, gdzie jest dużo zakażeń, trzeba będzie wprowadzić znaczące ograniczenia. Prof. Horban zaznaczył, że ograniczenia mogą objąć 20 proc. kraju.