„Liczba kontaktów musi się zmniejszyć, i to znacząco” – podkreślił Spahn podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem RKI Lotharem Wielerem. „Im bardziej będziemy naciskać na hamulec, tym lepiej. (…) Sytuacja jest dramatycznie poważna, tak poważna nie była od początku pandemii” - podkreślił.

Spahn wezwał do konsekwentnego wdrażania zasad 2G-Plus (wstęp dla osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców, posiadających negatywny wynik testu na Covid-19) – czyli de facto do wprowadzenia lockdownu dla niezaszczepionych.

Minister skrytykował również czwartkową wypowiedź liderki Zielonych Annaleny Baerbock, która sugerowała, by powstrzymać się z ewentualnymi obostrzeniami jeszcze przez 10 dni, aby „przyjrzeć się sytuacji”.

„Przekazanie władzy między poprzednim a nowym rządem nie może prowadzić do opóźnień” – zaznaczył Spahn. „Pielęgniarki na oddziale intensywnej terapii nie mają 10 dni na czekanie. (…) Najlepszym rozwiązaniem byłaby konferencja premierów landów z rządem federalnym w ciągu najbliższych kilku dni”. Jak dodał, już teraz konieczne jest odkładanie planowych operacji w klinikach i przenoszenie pacjentów z rejonów, gdzie brakuje wolnych miejsc na oddziałach intensywnej terapii.

Szef RKI również wezwał do ograniczenia kontaktów. „Pomóżmy wszyscy przełamać tę czwartą falę” - powiedział Wieler, podkreślając, że ciężkiemu przebiegowi pandemii można zapobiec, nie zakażając innych. „Z każdym kontaktem, którego unikniemy, z każdym spotkaniem, z którego rezygnujemy, z każdym tłumem, którego unikamy, zapobiegamy rozprzestrzenianiu się wirusa” – podkreślił.

Dodał, że podczas nadchodzącej zimy wiele będzie zależeć „od naszego zachowania”. „Jesteśmy na rozdrożu. Możemy wybrać drogę prowadzącą do chaosu lub taką, która odciąży system opieki zdrowotnej” – przekonywał Wieler.

W ciągu ostatniej doby zgłoszono 76 414 nowych infekcji. Wskaźnik hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 w ostatnim tygodniu to 5,8 na 100 tys. mieszkańców.

Saksonia jest obecnie jedynym krajem związkowym, w którym tygodniowa zapadalność przekracza limit 1000 (według danych - 1192,8). Kolejna jest Turyngia, ]] (zapadalność na poziomie 805,7) oraz Saksonia-Anhalt (668,8). Dla porównania, w Hamburgu i Dolnej Saksonii tygodniowa zapadalność wynosi ok. 200, a w Szlezwiku-Holsztynie zaledwie 152,8.

Z danych RKI wynika, że obecnie w Niemczech są 34 powiaty, w których tygodniowa zapadalność przekracza 1000. W okręgu Erzgebirge (Saksonia) jest to rekordowe 2006,2.

Od początku pandemii w Niemczech odnotowano już ponad 100 tys. zgonów związanych z koronawirusem. Liczba zgonów w wyniku Covid-19 rośnie od kilku dni; w ciągu ostatniej doby było ich 357, a tydzień temu - 201.

Niemieckie wojskowe samoloty będą od piątku transportować chorych na Covid-19

Specjalnie wyposażone samoloty niemieckich sił powietrznych będą od piątku uczestniczyć w transportowaniu pacjentów z Covid-19, dla których zabrakło miejsc na oddziałach intensywnej terapii w pewnych regionach – informuje w piątek dziennik „Tagesspiegel”.

W piątek Lutfwaffe przetransportuje pacjentów z Bawarii na południowym wschodzie kraju, gdzie brakuje już wolnych łóżek na oddziałach intensywnej terapii, do Nadrenii Północnej-Westfalii na północnym zachodzie.

Wojsko użyje do transportu pacjentów wymagających intensywnej terapii dwóch specjalnych samolotów - Airbus A310 MedEvac. Jak podaje dpa, pierwszy z nich ma wylądować na bawarskim lotnisku Memmingen w piątek o godz. 14, skąd zabierze ciężko chorych pacjentów do Muenster-Osnabrueck (Nadrenia Północna-Westfalia).

„Te samoloty to latające oddziały intensywnej terapii” - wyjaśnia "Tagesspiegel". Obecnie siły powietrzne mają dwa takie samoloty, przygotowane do misji ratunkowej. Na ich pokładach znajduje się sześć miejsc zabiegowych, a także specjalnie przystosowane dwa urządzenia do intensywnej terapii. Gotowa do użycia jest ponadto wojskowa maszyna A400M MedEvac.

W ramach tzw. systemu koniczyny, czyli opracowanego na początku pandemii w 2020 r. systemu relokacji pacjentów w obrębie sąsiadujących ze sobą powiatów i krajów związkowych, pacjenci z Covid-19 powinni mieć możliwość szybkiego znalezienia wolnego łóżka na terenie całego kraju – wyjaśnia gazeta.

Zgodnie z zasadami opracowanymi przez stowarzyszenie intensywnej terapii (Divi) relokacja dotyczy przede wszystkim pacjentów intensywnej terapii znajdujących się w stabilnym stanie. Przewożenie pacjentów z innymi schorzeniami niż Covid-19 dopuszczane będzie tylko w wyjątkowych przypadkach.

W piątek berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) poinformował o rekordowej liczbie 76 414 nowych infekcji koronawirusem wykrytych w kraju w ciągu ostatniej doby. Wskaźnik tygodniowej zapadalności wzrósł do najwyższego dotąd poziomu 438,2.