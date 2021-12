W badaniu pytaliśmy o poziom akceptacji (lub jej braku) dla obowiązkowości certyfikatów poświadczających szczepienie przeciwko COVID-19 przy wchodzeniu do publicznie dostępnych miejsc. We wszystkich przypadkach większość ankietowanych - z reguły w okolicach 60 proc. - popiera taki pomysł. Najwięcej wskazań było w przypadku muzeów, galerii i koncertów (ponad 62 proc.). Najmniejszy poziom akceptacji dla paszportów covidowych jest w przypadku wstępu do kościołów (ok. 54 proc.).