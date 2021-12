W związku z zagrożeniem, powodowanym przez szybkie rozprzestrzenianie się wariantu Omikron, STIKO zaktualizowała swoje zalecenia, dotyczące szczepień przypominających. Wg panelu powinny one odbyć się już po trzech miesiącach po pełnym szczepieniu (przyjęciu dwóch pierwszych dawek). Do tej pory zalecane było odczekanie sześciu miesięcy między przyjęciem drugiej a trzeciej dawki. „To nowe zalecenie obowiązuje natychmiast, odnosi się do wszystkich osób dorosłych” – informuje STIKO i podkreśla, że spodziewany jest duży wzrost zakażeń Omikronem w kraju „w bardzo krótkim czasie”.

„Trzecia dawka powinna uchronić przed ewentualnym zapadnięciem na koronawirusa o ciężkim przebiegu, a także zmniejszyć ryzyko przeniesienia wirusa” - wyjaśnia STIKO.

STIKO apeluje, aby pierwszeństwo przy szczepieniu dawką przypominającą miały osoby starsze lub słabsze, które cierpiące na poważne schorzenia. Do szczepienia przypominającego rekomendowane są szczepionki BioNTech/Pfizer oraz Moderna, które komisja uznała za „całkowicie równoważne pod względem skuteczności”.