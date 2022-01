„Sugeruje to znacznie wyższy poziom ochrony niż bez szczepienia, zarówno w odniesieniu do infekcji, jak i ciężkiego przebiegu choroby” – skomentował we wtorek premier Izraela Naftali Bennett w czasie wizyty w Centrum Medycznym Sheba, które prowadzi badania.

Izrael podaje czwartą dawkę szczepionki

W poniedziałek Izrael stał się pierwszym krajem na świecie, który zaoferował podawanie czwartej dawki szczepionki przeciw Covid-19 osobom powyżej 60. roku życia. Decyzja ta była podyktowana chęcią zmniejszenia wzrostu zakażeń wariantem Omikron koronawirusa.

Ok. 100 tys. osób w liczącym 9,5 mln mieszkańców Izraelu otrzymało już czwartą dawkę lub umówiło się na jej przyjęcie – wynika z wypowiedzi premiera tego kraju.