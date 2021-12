Badacze ustalili, że w porównaniu do infekcji wariantem Delta w RPA, które obserwowano w okresie kwiecień-listopad 2021, infekcje Omikronem generalnie charakteryzują się o 70 proc. mniejszym ryzykiem, że rozwinie się poważna choroba. Z kolei ryzyko hospitalizacji jest w przypadku wariantu Omikron o 80 proc. mniejsze.

Jeśli jednak osoba zainfekowana Omikronem trafi już do szpitala, to ryzyko rozwinięcia się poważnej choroby jest podobne do tego, jakie istnieje w przypadku zakażenia innymi wariantami – komentują Nicole Walter i Cheryl Cohen, którzy kierowali badaniem.

Ustalenia opublikował Narodowy Instytut Chorób Zakaźnych (National Institute for Communicable Diseases).

Więcej na temat badania tu: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.21.21268116v1

Mniejsze ryzyko hospitalizacji występuje, ale nie wiadomo dlaczego

W materiałach, które zostały przesłane do publikacji, autorzy skorygowali dane o czynniki mogące wpływać na wynik, takie jak na przykład wiek, płeć czy fakt ponownego zakażenia. W przypadku oceny skali ryzyka rozwoju poważnej choroby po przyjęciu do szpitala, badacze skorygowali dane o to, czy u kogoś stwierdzono choroby współistniejące oraz fakt istnienia wcześniejszej odporności.

Badanie to jest „ważne”, choć porównywanie danych dotyczących infekcjami Omikronem z infekcjami wariantem Delta w okresie kwiecień-listopad może być zniekształcone przez czynniki związane z czasem – komentuje prof. Paul Hunter z University of East Anglia.

Zatem pomimo, że przypadki zakażeń wariantem Omikron wiązały się z mniejszym ryzykiem hospitalizacji niż w przypadku wariantu Delta, to nie sposób powiedzieć, czy wynika to z mniejszej zjadliwości wariantu Omikron czy z tego, że odporność populacyjna w listopadzie 2021 roku była większa niż ta we wcześniejszych miesiącach roku – wyjaśnia prof. Hunter.

Autorzy badania zasygnalizowali takie same ograniczenia badania.

Wariant Omikron odpowiada w RPA za większość zakażeń. W ciągu 7 miesięcy 44 proc. dorosłej populacji tego najbogatszego kraju Afryki zostało zaszczepionych.