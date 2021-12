„Odwołane wydarzenie jest lepsze niż odwołane życie” – powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jak dodał, muszą zostać podjęte „trudne decyzje”.

Reklama

Szef WHO podkreślił, że istnieją dowody na to, że wariant Omikron „rozprzestrzenia się znacznie szybciej” niż wersja Delta.

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła również, że wnioskowanie na podstawie wczesnych dowodów, iż Omikron jest łagodniejszym wariantem, byłoby „nierozsądne”.

„Wszyscy mamy dość tej pandemii. Wszyscy chcemy spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną. Wszyscy chcemy wrócić do normalności” – mówił dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Jak dodał, wszyscy, „przywódcy i jednostki”, muszą podejmować trudne decyzje, by chronić ludzi. Zdaniem szefa WHO ochrona odbywa się także poprzez odwoływanie lub opóźnianie wydarzeń.

„Lepiej zrezygnować teraz i świętować później, niż świętować teraz i opłakiwać później” – powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Szef WHO wyjaśnił, że pandemia może zakończyć się w 2022 roku. Podał jednak warunek – do połowy przyszłego roku musiałoby zaszczepić się 70 proc. populacji każdego kraju świata. Dodatkowo odniósł się także do działań Chin (gdzie prawdopodobnie w 2019r. rozpoczęła się epidemia), które muszą dostarczyć więcej informacji ws. pochodzenia koronawirusa.

Lockdowny i ograniczenia – reakcje na Omikron

Lockdowny i ograniczenia ws. podróży – to reakcja wielu państw na rozprzestrzenianie się wariantu Omikron. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zaznaczył, że rząd musi „zarezerwować możliwość” wprowadzenia nowych przepisów w Anglii. Ograniczenia to odpowiedź na pogłębiające się problemy wywołane przez Omikron.

Podróże do ponad 80 krajów, w tym prawie do całej Europy, odradza się Amerykanom. Z kolei Holandia zdecydowała się na wprowadzenie twardego lockdownu w okresie świątecznym.

Do grupy państw, które wprowadziły ograniczenia w odpowiedzi na doniesienia ws. Omikronu, należą też m.in. Francja i Niemcy.

W Stanach Zjednoczonych Omikron odpowiada za 73 proc. nowych infekcji. Media informują, że być może we wtorek prezydent USA Joe Biden przemówi do narodu ws. obecnej sytuacji związanej z koronawirusem. Z drugiej strony według zapowiedzi Stany Zjednoczone nie planują „zamknięcia kraju”.

Dr Anthony Fauci, czołowy ekspert od chorób zakaźnych w USA, ostrzegał wcześniej, że świąteczne podróże przyczynią sie do rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa. Zagrożenie ze strony Omikronu dotyczy też zaszczepionych osób.

Po raz pierwszy wariant Omikron wykryto w Republice Południowej Afryki w listopadzie – jest sklasyfikowany przez Światową Organizację Zdrowia jako „wariant obaw”.