Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej z inicjatywy programu społecznego Adamed dla Seniora, po raz drugi przeprowadził badanie pt.: "Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID-19".

Z badania wynika, że 2/3 seniorów w Polsce ma problem z dostępem do opieki medycznej - to 74,9 proc. Od początku pandemii do dziś blisko 1/3 ankietowanych deklaruje, że przerwała dotychczasowe leczenie (31,9 proc.).

Seniorzy podkreślali problemy z dostępem do opieki medycznej. Prawie 60 proc. z nich szczególnie potrzebuje lekarzy specjalistów. Osoby starsze w Polsce największą trudność z umówieniem wizyty miały u lekarza rodzinnego. Wskazuje na to ponad 1/3 badanych (31,9 proc.).

13 proc. badanych miało problem z umówieniem się do kardiologa, 9,2 proc. do ortopedy, a 4,2 proc. - do urologa.

Prawie połowa seniorów skarży się na samotność, a 70 proc. odczuwa negatywny wpływ pandemii na kondycję psychiczną i fizyczną. Jedynie 8,2 proc. uważa, że ostatnie półtora roku nie miało wpływu na ich zdrowie psychiczne.

Dla blisko połowy ankietowanych najbardziej zaufanym źródłem danych na temat pandemii koronawirusa jest lekarz (46,3 proc.). Dla ponad 23 proc. ankietowanych drugim zaufanym źródłem wiedzy jest internet, co oznacza, że ankietowani bardziej ufają informacjom z internetu niż tym z telewizji i radia (18,2 proc.), a najmniej ufa tzw. otoczeniu, czyli rodzinie, znajomym i sąsiadom (12,4 proc.).

Mimo odpowiedzi wskazujących na negatywny wpływ pandemii na kondycję psychiczną, ponad 1/4 respondentów zdecydowanie nie widzi potrzeby wsparcia psychologicznego (25,3 proc.), a ponad 50 proc. wskazuje, że raczej nie potrzebuje. 23,8 proc. ankietowanych uważa, że ma potrzebę pomocy specjalisty.

Blisko połowa ankietowanych seniorów podczas pandemii ma wsparcie w dzieciach (46,3 proc.). Jednocześnie blisko 1/3 respondentów nie ma nikogo, na kogo mogłoby liczyć (29,3 proc.).

Badanie przeprowadzono w grudniu 2021 roku w formie ankiet internetowych z pytaniami jednokrotnego wyboru oraz z pytaniami otwartymi wysłanych do ponad tysiąca organizacji senioralnych oraz ankiet umieszczonych w internecie.