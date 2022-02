„Za każdym razem, gdy widzę cierpienie, które wywołał Covid-19, za każdym razem, gdy czytam o najnowszej liczbie ofiar śmiertelnych lub słyszę o kimś, kto stracił pracę lub jedzie obok zamkniętej szkoły, nie mogę powstrzymać się od myśli: nie możemy do tego dopuścić ponownie”, napisał w poście na blogu, ogłaszając publikację książki “How to Prevent the Next Pandemic” ( z ang. Jak zapobiec następnej pandemii).

Gates radzi

Publikacja zawiera wnioski autora z obserwacji obecnej pandemii, a także narzędzia i innowacje potrzebne do ratowania życia i wcześniejszego wykrywania oraz powstrzymania rozprzestrzeniania się śmiertelnych patogenów. W książce znajdą się również poglądy Gatesa na temat szczepionek i tego, jak to jest stać się celem teorii spiskowych.

Fundacja Gatesów wydała ponad 2 miliardy dolarów na globalną walkę z epidemią Covid-19. Pieniądze te trafiły między innymi do Afrykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, które przeznaczyło je na przyspieszenie testowania mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej. Wsparcie dla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, pomogło sfinansować opracowanie tańszych szczepionek. Seattle Flu Study, inicjatywa finansowana przez prywatne biuro Billa Gatesa, Gates Ventures, zidentyfikowała pierwszy przypadek Covid-19 w Stanach Zjednoczonych, który nie pochodził z zagranicy.

Kozioł ofiarny

Sam Gates znalazł się pod ostrzałem części opinii publicznej, gdy zaproponował, aby zdjąć ochronę patentową firm farmaceutycznych na szczepionki na Covid-19. Aktywiści antyszczepionkowi i ludzie wierzący w teorie spiskowe atakowali przedsiębiorcę twierdząc, że Sars-CoV-2 powstał na jego zlecenie. Jedna z wersji tej plotki głosi, że w szczepionkach umieszczono specjalne mikrochipy, które miały pomóc w przyszłości śledzić wszystkich zaszczepionych.

W styczniu 2021 roku współzałożyciel Microsoftu przedstawił ambitny plan powstrzymania kolejnej pandemii, apelując o stworzenie globalnego systemu wczesnego ostrzegania, masowych testów i zbudowania grupy 3000 „pierwszych ratowników” gotowych do natychmiastowego działania. Roczny koszt takich przygotowań Bil Gates określił na dziesiątki miliardów dolarów.

Dobrą wiadomością jest to, że postępy w zakresie tworzenia szczepionek i wiedza specjalistyczna zdobyta w walce z chorobami układu oddechowego pomogą zapobiec przyszłym kryzysom, uważa Gates. Ponadto Covid pokazał światu jak wysoki jest koszt zaniedbań w kwestii antywirusowej prewencji. „Jeśli dokonamy właściwych wyborów i inwestycji, możemy sprawić, że Covid-19 stanie się ostatnią pandemią” – powiedział.