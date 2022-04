Zapytaliśmy ministerstwa zdrowia państw członkowskich UE, jak oceniają zapowiedź Polski dotyczącą zaprzestania płatności i wstrzymania kolejnych dostaw szczepionek Pfizera. Premier i minister zdrowia argumentują, że preparaty te nie zostaną wykorzystane, a Polska potrzebuje obecnie pieniędzy w związku z kryzysem uchodźczym. Gra toczy się o 6 mld zł i 67 mln dawek - tyle mielibyśmy dodatkowo dostać do końca I kw. 2023 r. tylko od Pfizera. Na ich wykorzystanie nie ma szans (do tej pory przyjęliśmy 55 mln dawek i nie widać chęci do dalszego szczepienia).