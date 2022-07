Najwyższe temperatury w Niemczech możliwe są od niedzieli (17 lipca) do soboty (23 lipca). Sobota może być wtedy również najgorętszym dniem według aktualnych prognoz - pisze portal RND.

"Nigdy nie widziałem takich temperatur dla Niemiec w modelu pogodowym!" - napisał na Twitterze meteorolog telewizji ZDF Özden Terli. "To jest absolutnie ekstremalne" - dodał.

Minister Lauterbach wzywa do przygotowania się na zbliżające się upały. "Musimy zacząć już teraz, aby chronić osoby starsze i chore przed mega falą upałów" - powiedział polityk. Podkreślił, że trzeba zaopatrzyć się w płyny, wentylatory, mówić o znaczeniu nawodnienia. Lauterbach ostrzegł też: "Ta fala upałów może spowodować wiele ofiar śmiertelnych".

W innych częściach Europy może być jeszcze goręcej, szczególnie Europie Zachodniej grożą upały, jakie rzadko się zdarzały. Według niektórych modeli pogodowych, temperatury mogą wzrosnąć do 43 stopni w Wielkiej Brytanii i do 48 stopni we Francji - pisze RND.