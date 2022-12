- W 2021 r. popyt na słodzone napoje pod względem ilości spadł o 8 proc. w porównaniu z 2020 r. Obecnie natomiast mamy już 2-proc. wzrost sprzedaży względem ubiegłego roku - wylicza Rydzewski. Uważa jednak, że do tego przyczyniają się też zjawiska zachodzące w handlu w związku z pandemią. Na plus zadziałała też pogoda latem. Było ciepło, co sprzyja kupowaniu napojów i nektarów.