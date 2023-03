Po publikacjach DGP rzecznik praw pacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające i zapowiada wysłanie zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o fikcyjną dokumentację medyczną przy zakupie zdalnych e-recept i e-zwolnień. Ministerstwo Zdrowia, które też bada sprawę, skupiło się na analizach. Z danych, do których dotarliśmy, wynika, że sporządzono listę rekordzistów: największa liczba recept wystawionych w trzy miesiące to 5,3 tys. – lekarz musiałby wystawiać je co pięć minut. Postępowania prowadzą także ZUS i Naczelna Izba Lekarska.