Sidor podał, że do tej pory odnotowano 144 przypadki zakażeń, a zmarło 11 osób.

Pierwsze wyniki badań

"Trwa poszukiwanie źródła zanieczyszczenia. Na ten moment bierzemy pod uwagę zanieczyszczenie bateriami Legionella sieci wody ciepłej i wody zimnej. Łącznie na terenie Rzeszowa pobraliśmy 105 próbek wody z instalacji ciepłej i zimnej oraz 8 próbek w powiatach ościennych. W tej chwili dysponujemy wynikami dziewięciu próbek. Te próbki były pobrane 18 sierpnia br." – zaznaczył.

Sidor przypomniał, że na 17 sierpnia br. była informacja o 11 przypadkach zakażeń Legionellą w Rzeszowie oraz czterech przypadkach zakażeń na terenie powiatu rzeszowskiego.

Skąd pobierano próbki

Podkreślił, że próbki były pobierane z obiektów użyteczności publicznej, z mieszkań osób chorych oraz z miejsca zasilania budynków wielorodzinnych w wodę ciepłą.

Z 9 próbek, których wyniki już są znane osiem to próbki wody ciepłej pobranej m.in. z obiektu wielorodzinnego oraz lokalu usługowego i jedna próbka z miejsca zamieszkania osoby, u której potwierdzono zakażenia.

"Z 9 próbek cztery próbki był zanieczyszczone bakteriami legionellą. Dwie próbki na poziomie określanym jako wysoki, czyli ponad 2,3 tys. jednostek tworzących kolonie - jest to taki poziom, gdzie istnieje ryzyko zakażenia już poprzez używanie prysznica. Jedna próbka zanieczyszczona była bakteriami na poziomie średnim i w jednej potwierdzono jednostki tworzące kolonie" – powiedział.

W próbce z mieszkania osoby zakażonej nie potwierdzono obecności bakterii Legionella.

Coraz bliżej źródła

Zdaniem Sidora, kolejne dni będą decydujące, jeśli chodzi o wskazanie źródła zakażenia.

„Na ten moment mamy wyniki tylko z 9 próbek i nie dają one podstaw do wysnucia jakichś wniosków. Dopiero kolejne dni, kolejne sprawozdania, wyniki i informacje z wywiadów epidemiologicznych dadzą nam podstawy do ustalenia potencjalnego źródła zakażenia. Na ten moment dowodów jeszcze nie mamy” – powiedział.

W poniedziałek sanepid poinformował w komunikacie, że do tej pory zakażenie bakterią Legionella odnotowano u 144 osób. 11 osób zmarło, były to osoby od 64 do 95 lat, które miały choroby współistniejące.

Najwięcej osób zakażonych bakterią mieszka w Rzeszowie – 96 pacjentów oraz w powiecie rzeszowskim – 32. Ponadto cztery zakażenia ujawniono u mieszkańców powiatu dębickiego, u trzech z powiatu ropczycko-sędziszowskiego, dwóch z łańcuckiego i po jednym w powiatach: jasielskim, przeworskim, przemyskim, kolbuszowskim, niżańskim, stalowowolskim i w województwie lubelskim (powiat opolski).

Autor: Wojciech Huk