Problem bólów krzyża

Około 800 milionów ludzi na całym świecie cierpi na bóle krzyża, które są główną przyczyną niepełnosprawności i obniżonej jakości życia. Niezwykle częstą cechą tego typu problemów jest ich nawracanie - u 7 na 10 osób, które doszły do siebie po epizodzie bólu odcinka krzyżowego, dolegliwości wracają w ciągu roku.

Standardem w leczeniu i zapobieganiu bólom pleców są aktualnie metody łączące ćwiczenia i edukację. Jednak dla części pacjentów niektóre ćwiczenia są niedostępne lub zbyt kosztowne, ze względu na potrzebę dojazdów do placówek rehabilitacyjnych czy potrzebę nadzoru podczas ich wykonywania.

Badanie kliniczne nad spacerowaniem

Badanie kliniczne przeprowadzone przez grupę ekspertów ds. bólu kręgosłupa przy Macquarie University w Sydney potwierdziło, że chodzenie może być skuteczną, opłacalną i dostępną dla wszystkich metodą pomocy.

W badaniu wzięło udział 701 dorosłych, którzy wyzdrowieli po niedawnym epizodzie bólu krzyża. Losowo przydzielono ich do półrocznego programu opartego na spacerowaniu i sześciu sesjach edukacyjnych pod okiem fizjoterapeuty lub do grupy kontrolnej. Uczestników obserwowano przez okres od roku do trzech lat.

Efektywność programu spacerowego

"W grupie spacerowej występowało mniej bólów ograniczających aktywność w porównaniu z grupą kontrolną, a średni okres bez nawrotu był dłuższy: 208 dni w porównaniu do 112 dni" – wyjaśnia prof. Mark Hancock, jeden z autorów badania.

Jak podkreśla, chodzenie to tania, powszechnie dostępna i prosta aktywność fizyczna, którą może wykonywać niemal każdy, niezależnie od położenia geograficznego, wieku czy statusu społeczno-ekonomicznego.

Dlaczego chodzenie jest skuteczne?

„Nie wiemy dokładnie, dlaczego chodzenie jest tak dobre w zapobieganiu bólom pleców, ale prawdopodobnie obejmuje to połączenie delikatnych ruchów oscylacyjnych, obciążania i wzmacniania struktur i mięśni kręgosłupa, relaksacji i łagodzenia stresu oraz uwalniania endorfin” - tłumaczy.

„Poza tym oczywiście chodzenie wiąże się z wieloma innymi korzyściami zdrowotnymi, w tym lepszym zdrowiem układu krążenia, poprawą gęstością kości, utrzymywaniem prawidłowej masy ciała i lepszym zdrowiem psychicznym” - dodaje.

Autorzy publikacji podkreślają, że chodzenie nie tylko poprawiło jakość życia badanych osób, ale także zmniejszyło potrzebę szukania pomocy zdrowotnej, a więc zredukowało czas i koszty o około połowę.

„Badane wcześniej interwencje oparte na ćwiczeniach mają zazwyczaj charakter grupowy i wymagają ścisłego nadzoru klinicznego oraz drogiego sprzętu, w związku z czym są mało dostępne dla większości pacjentów - podkreślają . - My wykazaliśmy, że chodzenie to skuteczna i łatwo dostępna metoda, który może zostać z powodzeniem wdrożony na znacznie większą skalę niż inne formy ćwiczeń”.

Zespół chce teraz zbadać, w jaki sposób można włączyć opisywane podejście zapobiegawcze do rutynowej opieki nad pacjentami doświadczającymi nawracającego bólu krzyża.(PAP)

Katarzyna Czechowicz