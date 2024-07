Kiedy zakaz e-papierosów?

Reklama

"W Sejmie będzie na pewno we wrześniu. Jestem przekonana, że stanie się to od 1 stycznia 2025 r., tak bym bardzo chciała" - powiedziała Leszczyna w TVN24, odpowiadając na pytanie kiedy projekt trafi do Sejmu i kiedy należy spodziewać się jego wejścia w życie.

Poinformowała, że do wejścia w życie projektu konieczna jest jego notyfikacja w Unii Europejskiej.

Reklama

Pytana, czy jest przekonana o tym, że projekt uzyska większość, powiedziała "absolutnie tak".

Co obejmie zakaz e-papierosów?

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w lipcu trafił do konsultacji.

Zaproponowane regulacje mają za zadanie objęcie przepisami ustawowymi tzw. "płynów beznikotynowych" i spowodują:

- wprowadzenie zakazu ich sprzedaży osobom do 18. roku życia;

- ograniczenie miejsc, gdzie będzie możliwe ich używanie, analogicznie jak w przypadku elektronicznych papierosów z płynem zawierającym nikotynę;

- wprowadzenie zakazu sprzedaży w automatach oraz sprzedaży na odległość (w tym przez internet);

- wprowadzenie zakazu reklamy i promocji;

- konieczność zgłaszania informacji o tych wyrobach do prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych;

- konieczność dostosowania ich składu do wymogów ustawy (np. zakazu stosowania substancji o właściwościach CMR);

- konieczność odpowiedniego oznakowania ich opakowań.

Czym są e-papierosy?

Papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe, które są napełnione płynem niezawierającym nikotyny, obecnie nie odpowiadają definicjom papierosa elektronicznego lub pojemnika zapasowego określonym w ustawie tytoniowej, a zatem nie podlegają wymogom określonym w ustawie dla papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia, wprowadzenie projektowanej regulacji umożliwi realizację większego nadzoru nad płynami beznikotynowymi, m.in. przez konieczność zgłaszania informacji o tych wyrobach do prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych oraz konieczność dostosowania ich składu do wymogów ustawy (np. zakazu stosowania substancji o właściwościach CMR).

(ISBnews)