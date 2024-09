Dokładnie o 8.02 w sobotę 7 września rozpoczęli rywalizację uczestnicy półmaratonu, odbywającego się podczas 15. Festiwalu Biegowego. Trasa prowadziła wzdłuż Popradu, start i meta zlokalizowane były na piwniczańskim Nakle. Do rywalizacji zapisało się ponad 160 osób. Najlepszy okazał się Mateusz Madziar, reprezentujący PAMMILIAKOS A.C. Jego czas to 1 godzina, 15 minut i 11 sekund.

– Nie było łatwo. Wiatr dał trochę w kość, trasa też momentami wymagająca. Finalnie się jednak udało – opowiadał na gorąco na mecie. – Spodziewałem się, że chłopaki będą mocniej cisnąć, było to zatem miłe zaskoczenie, że dotarłem pierwszy – dodał.

Drugi na mecie pojawił się Wojciech Skruch, KS Ryglice – Sekcja Biegowa, ze stratą 1 minuty 43 sekund. Wśród kobiet triumfowała Joanna Griman, Stowarzyszenie Sportowe Aktywna Pszczyna, 8 w ogólnej klasyfikacji.

– Chciałem pierwszy kilometr przebiegnąć bardzo mocno, a potem to już się zobaczy jak będzie. Finalnie udało się dociągnąć mocne tempo do mety. Większych kryzysów nie było – to z kolei słowa Cezarego Baligi, reprezentującego TEAM HOKA GARMIN, który jako pierwszy z czasem 1 godzina 47 minut 25 sekund zameldował się na mecie Biegu Górskiego na 23 km. Drugi zawodnik, Karol Sioła, DIADORA TEAM, miał czas słabszy o 5 minut i 48 sekund. Najlepsza kobieta, Natalia Tomasiak, SALOMON TEAM, przybiegła na 6 pozycji.

Reklama

– Super sprawa. Rok temu byłem drugi, tym razem udało się już wygrać z kolegą. Jestem w pełni usatysfakcjonowany. Trasa była o wiele trudniejsza niż wczoraj. Podejście były naprawdę ciężkie, ale wytrwałem – powiedział natomiast nowy mistrz doliny Popradu, czyli zwycięzca niedzielnych zawodów Nordic Walking na 11 km. Potrzebował na to nieco ponad 1 godzinę i 25 minut. Powtórzył tym samym swój sukces sobotni, kiedy triumfował na 4 km. Drugi na 11 km był Marian Małka, z czasem słabszym o 47 sekund.

Natomiast ponad 9 godzin i 36 minut spędził na trasie zwycięzca Biegu 7 Dolin na 100 km, Artur Jabłoński, reprezentujący DREAM RUN/Nationale Nederlanden. Bieg odbywał się w ramach Ultramaratonu Wyszehradzkiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Najlepsza kobieta, Joanna Kujawska-Frejlich była 20 ze stratą do zwycięzcy 3 godzin 14 minut i 30 sekund. Warto odnotować, że tę morderczą konkurencję, do której start odbył się w sobotę 7 września o godzinie 2.00, ukończyło 215 uczestników. Ostatni dotarł na metę Krzysztof Słupiński. Spędził on na trasie 19 godzin, 52 minuty i 36 sekund.

Wyniki wszystkich biegów można znaleźć na stronie www.festiwalbiegowy.pl.