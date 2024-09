Coroczny Festiwal Biegowy w Piwnicznej na stałe wpisał się w kalendarz osób uprawiających sport, zarówno zupełnie amatorsko, jak i wyczynowo. Na wydarzenie składa się w sumie kilkanaście biegów o różnym stopniu trudności i długości, w tym górskie. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

6 września, w piątek, w godzinach wieczornych odbyły się między innymi bieg na milę oraz Bieg Nocny. Drugiego dnia zawodnicy zmierzyli się na dystansach 100 km, 61 km, w Koral Maratonie, na trasie Sądeckiej Dychy Newagu, Nocnego Nordic Walking czy Sądeckiego Nordic Walking Pod Gwiazdami. Ostatniego, trzeciego dnia rozegrano m.in. Biegi Górskie, Półmaraton, Mistrzostwa Doliny Popradu w Nordic Walking i Bieg na 1 km.

Odbyły się również zawody Iron Run, w których przez trzy dni uczestnicy pokonali ponad 140 km.

Festiwal Biegowy jest miejscem nie tylko rywalizacji, ale też dobrej zabawy. Przygotowane konkurencje są przeznaczone również dla najmłodszych i rodzin.

Dzieci z Sądecczyzny zjechały do Piwnicznej-Zdroju, aby wziąć udział w zawodach Aktywny Małopolanin, które rozegrano pierwszego dnia wydarzenia, w piątek 6 września, zanim rozpoczęły się regularne biegi. Zawody przyciągnęły 700 uczniów z 18 szkół, którzy rywalizowali w pięciu konkurencjach: skoku w dal z miejsca, rzucie piłeczką do celu, odbijaniu piłki siatkowej, przeskoku na skakance i żonglerce piłką nożną. Zmagania zakończył wspólny bieg. Po 3 godzinach przerwy, o 20.00 rozpoczęły się Bieg Lachów i Górali, Bieg w krawacie i Bieg na szpilkach. W pierwszym wzięli udział członkowie zespołów regionalnych biorących udział w Festiwalu Lachów i Górali, do drugiego mógł przystąpić każdy, kto miał zawiązany krawat, w trzecim obowiązkowe były buty na obcasie.

W kolejnych dniach Festiwalu odbyły się biegi dla dzieci w wieku do 8 lat oraz liczących 9-12 lat. Oprócz tego w sobotę o godzinie 20.45 rozegrano Nocny Bieg Rodzinny na trasie 4 km. Czas na dobrej zabawie upłynął też podczas Biegu Przebierańców, który odbył się na zakończenie Festiwalu, w niedzielę. Zawodnicy ubrani w rozmaite kolorowe stroje przyciągnęli kibiców podziwiających ich pomysłowość.

Łącznie do rywalizacji w zawodach zarejestrowało się niemal 4 tys. osób. Najdłuższą listę uczestników miały zawody Aktywny Małopolanin – 700, Sądecka Dycha Newagu – prawie 430, Koral Maraton – ponad 330, 7 Dolin – blisko 300 oraz Bieg Dzieci – ponad 280. Wielu zawodników to już stali bywalcy. Bieganie w ich życiu wywołało pozytywną rewolucją, pozwoliło na przykład zadbać o zdrowie.

Dobrą zabawę i niepowtarzalną atmosferę zapewniały podczas Festiwalu Biegowego również występy zespołów folklorystycznych, w tym zagranicznych, prezentujących kulturę Karpat. Podczas wydarzenia pojawili się także reprezentanci folkloru innych części Polski. W sumie Festiwal Lachów i Górali to około 30 zespołów regionalnych i blisko 1200 uczestników.

Partnerzy Festiwalu Biegowego przygotowali rozmaite atrakcje w Miasteczku Biegowym a wydarzeniem wieńczącym imprezę była loteria firmy Koral. Do wygrania był samochód Toyota Aygo X.

Jak podsumował Zygmunt Berdychowski, który jest twórcą Festiwalu Biegowego i miłośnikiem biegania, a także pomysłodawcą Forum Ekonomicznego, jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w naszej części Europy, to była fantastyczna trzydniowa zabawa.

