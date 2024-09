Superbakterie lekooporne to już codzienność medycyny

Oczekuje się, że oporność na powszechnie dostępne leki przeciwbakteryjne, znana również jako, będzie się pogarszać w nadchodzących dekadach. „To zagrożenie rośnie” — powiedział Mohsen Naghavi , współautor pierwszego badania i kierownik zespołu badawczego AMR w Institute of Health Metrics and Evaluation na University of Washington. „Leki przeciwdrobnoustrojowe są jednym z filarów nowoczesnej opieki zdrowotnej, a rosnąca oporność na nie jest poważnym powodem do obaw”.

Rosnąca odporność bakterii na wiele powszechnych leków jest spowodowana nadużywaniem antybiotyków u ludzi i zwierząt. Utrudnia to leczenie infekcji i zwiększa ryzyko operacji, cesarskiego cięcia i leczenia raka.

Alarm ONZ przeszedł bez echa

Organizacja Narodów Zjednoczonych zwróciła uwagę na ten temat na prestiżowym spotkaniu w 2016 roku, ale jak do tej pory nie podjęto skutecznych działań zapobiegawczych. AMR jest teraz „ryzykiem systemowym podobnym do zmiany klimatu i utraty różnorodności przyrodniczej”, powiedziała grupa zrzeszająca Legal & General Investment Management i Aviva Investors na początku tego miesiąca.

Lekooporność bakterii kosztuje coraz więcej

Według raportu opublikowanego w zeszłym miesiącu,jeśli nie podejmie się odpowiednich działań, AMR może doprowadzić do wzrostu kosztów opieki zdrowotnej o 1 bilion dolarów do 2050 roku, a także do utraty 3,8 proc. światowego produktu krajowego brutto.

Potrzeba nowych rozwiązań

„Pilnie potrzebujemy nowych strategii, aby zmniejszyć ryzyko poważnych infekcji poprzez szczepionki, nowe leki, lepszą opiekę zdrowotną, lepszy dostęp do istniejących antybiotyków i wskazówki, jak je najskuteczniej stosować” – powiedział Stein Emil Vollset, współautor pierwszego badania opublikowanego w czasopiśmie Lancet i profesor nadzwyczajny w IHME.