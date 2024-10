Afera o "alkotubki". Dymisja w KCPU

Reklama

Leszczyna w radiu ZET była pytana, dlaczego Ministerstwo Zdrowia (MZ) zareagowało na informację o sprzedaży alkoholu w tubkach przypominających opakowania musów owocowych dopiero we wrześniu, skoro informacje na ten temat otrzymało już w lipcu.

- Były określone pisma organów, które muszą wydać pewne pozwolenia. Takie pismo przyszło do KCPU i do departamentu MZ. (...) Zarówno osoba, która w MZ pilotowała tę sprawę, jak pan dyrektor Centrum (Jabłoński - red.) w mojej ocenie zlekceważyli tę informację, odpisując, że w świetle obowiązującego prawa w zasadzie nie ma żadnego przekroczenia - powiedziała Leszczyna.

Reklama

Sprzedaż alkoholu w saszetkach. "Powinna zapalić się czerwona lampka"

Minister zdrowia podkreśliła, że nawet jeśli faktem jest, że prawo nie zostało przekroczone, to osobom, które odpowiadają za przeciwdziałanie uzależnieniom, "powinna zapalić się czerwona lampka".

- Powinni przyjść do nadzorującego wiceministra, ewentualnie wprost do mnie i powiedzieć: pani minister, niby jest OK, ale jest zagrożenie, co robimy? - powiedziała Leszczyna.

Minister dopytywana o kulisy odwołania dyrektora KCPU, zaznaczyła, że Jabłoński "jest bardzo odpowiedzialnym człowiekiem i sam złożył dymisję", którą ona przyjęła.

Leszczyna podkreśliła, że działanie KCPU nadzoruje wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. - W rozmowie z nim dyrektor (Jabłoński - PAP) uznał, że składa dymisję. Nie byłam świadkiem tej rozmowy - dodała Leszczyna.

MZ poinformowało w środę, że Leszczyna przyjęła rezygnację Jabłońskiego.

Spór o alkohol w tubkach

Media w ostatnim czasie informowały o sprzedawanym w sklepach alkoholu w tubkach, do złudzenia przypominających opakowania musów owocowych.

Do tej sprawy odniósł się we wtorek premier Donald Tusk. - Skupimy się na tym, aby znaleźć skuteczną metodę, aby zablokować ten proceder związany z alkoholowymi saszetkami. Dzisiaj będziemy mieli pewność, jakie konsekwencje personalne będą wobec osób, które nie wykazały się odpowiednią czujnością w ostatnich dniach - zapowiedział.

W opublikowanym we wtorek stanowisku KCPU stwierdziło, że należy rozważyć wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących pakowania i etykietowania napojów i produktów alkoholowych.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom jest wyspecjalizowaną agendą ministra zdrowia. KCPU powstało w roku 2022 w wyniku połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.