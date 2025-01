Korzyści z uprawiania sztuk walki dla dzieci

Mariola Pytlińska podkreśliła, że sztuki walki mają pozytywny wpływ na rozwój każdego dziecka. "Ogólnousprawniająca rozgrzewka, podnosząca tętno i skupiająca się na ćwiczeniu szybkości, wytrzymałości, siły i koordynacji ruchowej, zasadnicze ćwiczenia, podczas których poprawia się technikę rzutów, padów i chwytów, a także zamykająca trening część relaksacyjno-wyciszająca uwzględniają każdą część ciała i skutecznie wspierają aparat ruchu" - powiedziała fizjoterapeutka.

Skolioza u sportowców - ryzyko związane z pływaniem i baletem

Opublikowana w serwisie PubMed metaanaliza z 2022 roku badająca częstotliwość występowania skoliozy idiopatycznej (o niejasnym podłożu), u sportowców wskazała, że na ten rodzaj skrzywienia kręgosłupa najbardziej narażone są kobiety trenujące balet. Skolioza występuje też częściej u tych osób, które w wieku dziecięcym rozpoczęły naukę pływania. Według autorów jednego z badań pływanie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem asymetrii tułowia, a w przypadku kobiet - zwiększa częstotliwość występowania LBP (ang. low back pain - bóle dolnej części kręgosłupa).

Wszystko to przeczy społecznemu postrzeganiu pływania jako formy terapii wad postawy. "Pływanie jest ogólnorozwojowe, ale nie powinno być jedyną dyscypliną uprawianą przez dziecko. Bo o ile wspiera mięśnie oddechowe oraz kończyn górnych i dolnych, o tyle wyporność wody i ustawienie się ciała w poziomie powodują, że nasz system kontroli ciała pracuje inaczej – nie dostaje bodźca do pracy przeciwko sile grawitacji, na którą jest nastawiony. A to z kolei wpływa na pracę mięśni antygrawitacyjnych, w tym tych przykręgosłupowych" - wyjaśniła Pytlińska.

Judo jako alternatywa dla popularnych sportów zespołowych

Jej zdaniem judo jest dobrą alternatywą także dla popularnych sportów zespołowych. "W swojej pracy spotykam się z nadmiernie rozbudowanym mięśniem czworogłowym czy bólem stawów kolanowych wśród młodych piłkarzy. To efekt kładzenia akcentu na nogi i pomijania pewnych partii ciała podczas rozgrzewki. Podobnie jest np. w przypadku siatkarzy, którzy podczas treningów skupiają się na skoczności. Tymczasem w sporcie należy zadbać o równowagę rozwoju" - zaznaczyła.

Zmiany w aktywności fizycznej młodzieży na przestrzeni lat

Dawniej o wspomnianą równowagę rozwoju - o czym w rozmowie z PAP przypomniała fizjoterapeutka - młodym ludziom pomagały zadbać aktywności na świeżym powietrzu: skakanie w gumę, wspinanie się na drzewa, fikołki na trzepaku. "Dzisiaj dzieci są bardziej bierne, po ośmiu godzinach w szkolnej ławce wracają do domu i siadają na kanapie, przed telewizorem" - stwierdziła Mariola Pytlińska.

Wyzwania w kontynuacji treningu judo dla dzieci

Do podobnych wniosków doszedł Mirosław Błachnio, koordynator kadr młodzieżowych w Polskim Związku Judo. Zaobserwował on, że większość dzieci kończy przygodę z tym sportem, nie rejestrując stopnia w PZ Judo. "Tradycyjnymi barierami i +sitem+ są etapy nauki szkolnej" - wyjaśnił koordynator.

Zdecydowana większość to dzieci uczestniczące w zajęciach w klubach, szkołach, przedszkolach, klubach osiedlowych, fitness itp. Według Związku jest ich od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy. "Dokładne dane są trudne do oszacowania" - dodał Błachnio.

Rosnące zainteresowanie i rekomendacje judo

Jego zdaniem z roku na rok zainteresowanie judo rośnie - także wśród rodziców. "Powody to niewystarczająca ilość i jakość zajęć w-f w szkołach, stale obniżający się stan sprawności fizycznej i zdrowia dzieci, ale też coraz szersza oferta zajęć judo w przedszkolach" - stwierdził w wypowiedzi dla PAP koordynator.

Judo jako integracja sensoryczna dla dzieci z problemami rozwojowymi

Dodał, że judo jest często polecane przez lekarzy pierwszego kontaktu jako forma integracji sensorycznej dla dzieci z problemami rozwojowymi.(PAP)

Autorka: Katarzyna Czarnecka