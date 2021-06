W piątek weszły w życie przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, które umożliwiają rejestrację nowego samochodu w salonach sprzedaży – wynika z piątkowego komunikatu Wydziału Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Dzięki nowej e-usłudze +Zarejestruj pojazd za pośrednictwem salonu+, udostępnionej na portalu GOV.pl, samochód może zarejestrować za Ciebie uprawniony do tego przedstawiciel dealera lub salonu sprzedaży. Ty musisz jedynie przekazać mu pisemne upoważnienie - podpisane własnoręcznie lub elektronicznie. O nic więcej nie musisz się martwić” – napisano w komunikacie KPRM.

Przypomniano w nim, że nowa usługa dotyczy tylko salonów sprzedaży i nowych pojazdów (samochody, przyczepy, motorowery). W przypadku salonów oferujących samochody w leasingu i kupna używanego auta nadal konieczna jest rejestracja w urzędzie.

Jak napisano w komunikacie, pracownik salonu zajmie się procedurą rejestracji od początku do końca. Wniosek o rejestrację będzie mógł złożyć online, przez elektroniczny formularz. Poza dołączonym upoważnieniem, powinny się w nim znaleźć dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu, dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego oraz opłaty ewidencyjnej oraz kopia karty pojazdu. Do tego we wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące właściciela pojazdu - imię i nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, dane identyfikujące pojazd – w tym numer VIN, numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, dane techniczne pojazdu – rodzaj, marka, model, itd. oraz adres salonu sprzedaży.

„Zastanawiacie się pewnie, co z odbiorem dokumentów i tablic? W tym celu również nie trzeba będzie iść do urzędu (choć, jeśli ktoś chce, można) – wystarczy poprosić we wniosku o ich przesłanie do salonu lub do domu” – napisano w komunikacie KPRM.

Aby salon sprzedaży mógł skorzystać z nowej e-usługi, musi jedynie założyć konto firmowe na ePUAP. Tylko za jego pośrednictwem, pracownicy - wyposażeni w podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany - będą mogli składać wnioski z upoważnienia swoich klientów. Elektroniczny wniosek trafi do wskazanego urzędu, w którym nastąpi rejestracja zgodnie z wytycznymi, zawartymi w dokumencie.

„To kolejna, cyfrowa zmiana, której celem jest ułatwienie życia kierowcom. Przy zakupie nowego auta towarzyszy nam wiele emocji. Jest też z tym sporo obowiązków. Od teraz będzie łatwiej” – powiedział sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski, cytowany w komunikacie.

Wprowadzenie możliwości rejestrowania nowych aut przez internet sprawiło, że po stronie wydziałów komunikacji w starostwach powiatowych nastąpi częściowa automatyzacja całego procesu – napisano w komunikacie Wydziału Promocji Polityki Cyfrowej KPRM.

„Dążymy do tego, aby każdy pojazd – również ten z drugiej ręki – mógł być rejestrowany online, bezpośrednio przez właściciela. Aby tak się stało, konieczna jest cyfrowa archiwizacja dokumentów związanych z rejestracją. Aktualnie nad tym pracujemy” – powiedział Marek Zagórski. (PAP)