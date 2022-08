"W pierwszej połowie 2022 roku w Polsce zarejestrowano 212,4 tys. samochodów osobowych, o 12,3 proc. mniej w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 roku. Klienci instytucjonalni w omawianym okresie zarejestrowali 149,4 tys. pojazdów – co oznacza spadek o 16,5 proc. r/r. Natomiast klienci indywidualni w pierwszym kwartale zarejestrowali 63 tys. nowych pojazdów osobowych, czyli mniej o 0,2 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - podano w środę w raporcie kwartalnym PZPM i KPMG „Branża motoryzacyjna”.

Jak zaznaczono, wśród marek popularnych samochodów osobowych odnotowano 15,2-proc. spadek r/r liczby nowych rejestracji, która wyniosła 163,6 tys. pojazdów. Mniej rejestracji marek popularnych odnotowano zarówno w segmencie klientów instytucjonalnych (-20 proc. r/r), jak i indywidualnych (-3,8 proc. r/r) - dodano.

Z kolei - jak poinformowano - liczba nowych rejestracji samochodów premium+ w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 48,9 i była o 1 proc. niższa r/r. "Na rynku dominuje segment klientów instytucjonalnych, którzy nabyli o 5,8 proc. mniej samochodów premium+ niż w I półroczu 2021 roku. O 38,1 proc. wzrosła natomiast liczba rejestracji wśród nabywców indywidualnych w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku" - wskazano.

W raporcie podano, że w okresie od stycznia do czerwca tego roku Polacy zarejestrowali 86,9 tys. samochodów osobowych z napędami alternatywnymi, czyli o 10,3 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem 2021 r.

"Na polskim rynku aut osobowych z napędem alternatywnym dominują samochody hybrydowe, których w pierwszym półroczu 2022 roku zarejestrowano 70,6 tys. – o 7,5 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2021 roku. Warto jednak zwrócić uwagę na wzrost liczby samochodów w pełni elektrycznych, który wyniósł 96,1 proc. r/r. O 11,4 proc. więcej w omawianym okresie zwiększyła się liczba hybryd Plug-in. Szybko powiększa się liczba pojazdów z napędami alternatywnymi kupowanych przez nabywców instytucjonalnych, którzy w pierwszym półroczu zarejestrowali 24,9 tys. pojazdów, aż 31,7 proc. więcej niż w pierwszej połowie ubiegłego roku" – powiedział, cytowany w raporcie, Mirosław Michna w KPMG w Polsce.

Jak podkreślono w raporcie, po rekordowo dobrym ubiegłym roku w segmencie samochodów dostawczych liczba rejestracji w pierwszym półroczu 2022 r. zmalała o 18,3 proc., wynosząc 31,6 tys. sztuk. "Gorszą o 2,5 proc. sprzedaż zanotowały również samochody ciężarowe, których zarejestrowano 15,6 tys. Pierwsze półrocze tego roku przyniosło też 14,1 tys. nowych rejestracji nowych przyczep i naczep, co przełożyło się na 8 proc. spadek r/r" - podano.

Zdaniem Jakuba Farysia, prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, do spadków rejestracji pojazdów osobowych w ostatnich latach już się przyzwyczailiśmy, jednak dotąd auta dostawcze i ciężarowe trzymały się nieźle. W jego ocenie, to istotne, bo rejestracje samochodów użytkowych odzwierciedlają tendencje gospodarcze na rynku i są swoistym barometrem sytuacji ekonomicznej w kraju.

"Niestety, w ostatnim kwartale sprzedaż samochodów dostawczych wyraźnie spadła, choć trzeba zauważyć, że rejestracje samochodów ciężarowych utrzymują się na mniej więcej dotychczasowym poziomie. Warto też podkreślić, że mimo ogólnego trendu spadkowego rośnie liczba rejestracji dostawczych samochodów zero- i niskoemisyjnych. Bardzo dobrą wiadomością jest odnotowany w ostatnim kwartale wynik rejestracji motocykli i niezły motorowerów" - mówił, cytowany w raporcie prezes PZPM.

Jak zaznaczył, o ile wzrost rejestracji motocykli wskazuje na optymizm konsumentów – bo nie są one kupowane dla zaspokojenia podstawowych potrzeb komunikacyjnych, o tyle skutery coraz częściej stanowią środek transportu, zwłaszcza w miastach. "W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że coraz więcej nowych rejestracji skuterów, to skutery elektryczne, które cieszą się coraz większą popularnością choć nie są objęte żadnym programem dopłat" – dodał.

Z raportu wynika też, że II kwartał br. był najlepszym od siedmiu lat dla rynku sprzedażowy motocykli. W całym pierwszym półroczu zarejestrowano 14,5 tys. szt., o 18,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Z kolei liczba rejestracji motorowerów w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 6,1 tys. szt., czyli o 3,2 proc. więcej r/r - poinformowano.

Jak podano, w pierwszym półroczu 2022 roku wyprodukowano w Polsce 214,3 tys. pojazdów, co przełożyło się na 14,6-proc. spadek r/r. Najgłębszy spadek odnotowano w produkcji samochodów osobowych – o 23,3 proc. r/r. Spowodowane jest to przede wszystkim zakłóceniami w łańcuchach dostaw, wojną w Ukrainie i utrzymującymi się brakami w branży półprzewodników, co negatywnie wpływa na rynek motoryzacyjny oraz produkcję i zamówienia.

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q3/2022, przedstawia bieżące trendy w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu. Celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa.

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 144 krajach i zatrudnia ponad 236 tys. pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.