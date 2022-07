Reklama

Sprzedaż nowych samochodów w UE i czterech innych krajach monitorowana przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów spadła w zeszłym miesiącu o 17 proc do 1,07 miliona. Był to dwunasty spadek sprzedaży z rzędu. Największym producentem samochodów był Volkswagen AG, który odnotował spadek rejestracji o 24 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Branża nie przezwycięży szybko problemów

Producenci aut, w tym VW, BMW i Mercedes Benz, ogłosili w zeszłym miesiącu, że niedobór półprzewodników zaczął się zmniejszać, jednak potrzeba czasu, aby jakiekolwiek zwiększenie produkcji stało się widoczne w salonach i umożliwiło dilerom nadgonienie realizacji księgi zamówień. Producenci borykają się również z rosnącymi kosztami surowców i energii, które przyczyniają się do wzrostu cen pojazdów.

„Branża nie przezwycięży w najbliższym czasie ograniczeń w dostawach”, powiedział LMC Automotive. „Kolejny problem dotyczy popytu bazowego, który osłabł w ostatnich miesiącach wraz z pogorszeniem perspektyw gospodarczych”.

Według Bloomberg Intelligence, sprzedaż na głównych rynkach, w tym w Niemczech i Wielkiej Brytanii, może w tym miesiącu powrócić do wzrostu ze względu niski poziom bazowy danych z zeszłego roku. Choć sugeruje to, że branża ma szansę przełamać 12-miesięczną passę kolejnych spadków, trudno będzie odrobić straty poniesione w pierwszej połowie roku. LMC Automotive szacuje, że dostawy samochodów osobowych w Europie Zachodniej spadną w tym roku o 6,3 proc. do 9,92 mln. W styczniu analityk rynku przewidywał, że sprzedaż wzrośnie o prawie 9 proc..

Niedobory energii

Prognozowanie popytu pozostaje trudne ze względu na ryzyko pogłębienia niedoborów energii. W tym tygodniu główny kanał przepływu rosyjskiego gazu do Europy został zamknięty w celu konserwacji, a Berlin i jego sojusznicy szykują się na czarny scenariusz trwałego odcięcia dopływów surowca przez Rosję w odwecie za sankcje i wsparcie dla Ukrainy.

„Rosnące obawy dotyczą potencjalnych przestojów w zakładach w Niemczech związanych z niedoborami energii” – napisał w raporcie z 5 lipca Tom Narayan, europejski analityk motoryzacyjny RBC Capital Markets.

Producenci samochodów zrekompensowali utracony wolumen, żądając wyższych cen i koncentrując się na swoich najdroższych i najbardziej dochodowych modelach. Jednak wraz ze wzrostem inflacji i ograniczaniem wydatków przez konsumentów strategia ta może napotkać ograniczenia.