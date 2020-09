Elon Musk jest obecnie trzecią co do wielkości majątku najbogatszą osobą na świecie. To podział akcji Tesli przełożył się na wzrost wyceny spółki i jej prezesa.

Musk przegonił współzałożyciela Facebooka Marka Zuckerberga w poniedziałek, kiedy to akcje Tesla Inc. kontynuowały rajd po przeprowadzeniu transakcji podzielenia akcji, tzw. split. Według Bloomberga, majątek Muska jest obecnie wyceniany na 115,4 mld dolarów (Zuckerberga – na 110,8 mld dolarów). Z kolei była żona Jeffa Bezosa, MacKenzie Scott, stała się najbogatszą kobietą na świecie, wyprzedzając dziedziczkę L’Oreal SA – Francoise Bettencourt Meyers. Scott, która otrzymała 4 proc. udziałów Amazona w ramach rozwodu z Bezosem, posiada majątek wyceniany na 66,4 mld dolarów. Wartość netto Elona Muska wzrosła w tym roku o 87,8 mld dolarów, ponieważ akcje Tesli wzrosły o prawie 500 proc. Jeśli wszystkie cele rozwoju Tesli zostaną osiągnięte, Musk ma otrzymać nawet 50 mld dol. w ramach pakietu płacowego. Wartość rynkowa Tesli, wynosząca 464 miliardy dolarów, przekracza obecnie wartość detaliczną giganta handlowego Walmart Inc. – największej firmy w Stanach Zjednoczonych pod względem przychodów. Wysokie tempo akumulacji bogactwa w ostatnich miesiącach wyraźnie kontrastuje ze stanem światowej gospodarki. Wzrost gospodarczy gwałtownie spadł od czasu wybuchu pandemii, kiedy to firmy zwalniały miliony pracowników, a popyt konsumencki spadł. Kryzys najdotkliwiej odczuli młodzi i gorzej zarabiający pracownicy, których miejsca pracy są zazwyczaj bardziej narażone na zwolnienia związane z koronawirusem. Rosnąca nierówność dochodów wywołała ostre reakcje wielu postępowych polityków i krytyków z lewicy. Amerykański senator Bernie Sanders wprowadził w tym miesiącu ustawodawstwo mające na celu opodatkowanie „ekstremalnych zysków majątkowych” w czasie pandemii. Przed Muskiem jeszcze długa droga do stania się najbogatszym człowiekiem na świecie. Jeff Bezos jest warty ponad 200 mld dolarów. Czytaj też: Elon Musk zaprezentował chip mózg-komuter. Będziemy w stanie łączyć się ze sztuczną inteligencją? MMit