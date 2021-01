Dane SMMT pokazują, że w 2020 r, w Wielkiej Brytanii zarejestrowano o 29,4 proc. mniej nowych samochodów niż w roku poprzednim. Pomimo wyraźnego kryzysu, jaki wywołała pandemia Covid-19 w branży motoryzacyjnej, popyt na niektóre typy samochodów wciąż rośnie. Infografika prezentowana przez portal statista.com pokazuje, że mimo iż nadal sprzedaje się znacznie więcej samochodów z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym, to w ubiegłym roku popyt na auta spalinowe skurczył się odpowiednio o 39 i 55 proc. w porównaniu z rokiem 2019.

Natomiast w przypadku aut napędzanych w całości lub częściowo energią elektryczną sytuacja jest zgoła odmienna. Największy wzrost popytu (o 186 proc.) widoczny jest w przypadku pojazdów zasilanych wyłącznie bateriami. W przypadku hybryd typu plug-in wzrost był na poziomie 91 proc., w przypadku hybryd liczna rejestracji zwiększyła się o 15 proc.

Reagując na najnowsze dane dotyczące rejestracji nowych samochodów w Wielkiej Brytanii, dyrektor generalny stowarzyszenia SMMT Mike Hawes, cytowany przez portal statista.com powiedział: „Rok 2020 będzie postrzegany jako rok stracony dla branży motoryzacyjnej, z zamknięciem sektora spowodowanym pandemią przez większą część roku i niepewnością co do przyszłości warunków handlowych”.

Natomiast odnosząc się do segmentu aut elektrycznych i hybrydowych Hawes dodał, że wraz z producentami wprowadzającymi na rynek rekordową liczbę zelektryfikowanych pojazdów w nadchodzących miesiącach, SMMT – jedno z największych i najbardziej wpływowych stowarzyszeń w branży - będzie współpracować z rządem, aby zachęcić kierowców do zmiany aut spalinowych na elektryczne, jednocześnie promując inwestycje w bazę produkcyjną, co wpłynie na wzmocnienie rynku, przemysłu i gospodarki .