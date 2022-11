"Zdecydowaną większość sprowadzonych pojazdów - dokładnie 57 678 sztuk - stanowiły samochody osobowe, których rejestracje wykazały drastyczny spadek w tym roku - o 20,7 proc. Widać, że kryzys rozlewa się również na mały biznes. Import samochodów użytkowych - 5 046 sztuk - to najmniejszy wynik październikowy od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wskaźnik spadku w skali roku - o 23,8 proc. jest drugim najbardziej dotkliwym w tym roku" - czytamy w komunikacie.

Łącznie import po 10 miesiącach wynosi 657 839 aut i jest to o 17,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Zdaniem Samaru, wiele wskazuje na to, że na koniec roku skumulowany import nie przekroczy 800 tys. sztuk. Ostatnio wynik poniżej tego poziomu odnotowano w 2013 roku (759 455 szt.). Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych spadła na przestrzeni roku również o 17,4 proc., do 601 010 sztuk, a samochodów dostawczych - o 17,7 proc., do poziomu 56 829 sztuk.

Sprowadzamy 13-letnie auta

"Średni wiek importowanego auta w październiku wyniósł 12,92 roku, a średnia po 10 miesiącach po raz pierwszy przekroczyła poziom 13 lat i osiągnęła dokładnie 13,01 roku. Na ten wynik największy wpływ miał rekordowy wiek aut osobowych, dla których średni wiek w tym roku przekroczył 13 lat (13,09), a w przypadku silników benzynowych zbliżył się do 14 (13,93)" - czytamy dalej.

Ranking Top 20 krajów, z których w bieżącym roku najczęściej importowane są samochody do Polski, przedstawia się następująco:

1. Niemcy - 34 5491 szt. (-26,0 proc.)

2. Francja - 84 357 szt. (+2,3 proc.)

3. Belgia - 43 780 szt. (-15,9 proc.)

4. Holandia - 34 965 szt. (0,2 proc.)

5. Stany Zjednoczone - 31 888 szt. (+6,9 proc.)

6. Włochy - 19 476 szt. (-25,8 proc.)

7. Austria - 18 702 szt. (-9,6 proc.)

8. Szwajcaria -17 256 szt. (-17,3 proc.)

9. Szwecja - 16 244 szt. (+10,2 proc.)

10. Dania - 15 608 szt. (-0,3 proc.)

11. Kanada - 4 327 szt. (-7,3 proc.)

12. Norwegia - 4 176 szt. (+92,4 proc.)

13. Wielka Brytania - 3 748 szt. (-49,9 proc.)

14. Czechy - 3 160 szt. (-4,2 proc.)

15. Luksemburg- 2 573 szt. (-18,1 proc.)

16. Finlandia - 2 363 szt. (+21,6 proc.)

17. Hiszpania - 2 158 szt. (-3,4 proc.)

18. Japonia - 1 276 szt. (+17,6 proc.)

19. Litwa - 926 szt. (+18,6 proc.)

20. Słowacja - 685 szt. (+4,9 proc.)