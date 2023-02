Wspierany przez państwo JAC Motors współpracuje z HiNa Battery Technologies Co. Firma HiNa została założona w 2017 roku i koncentruje się w szczególności na bateriach sodowo-jonowych, które mają niższą gęstość energii niż baterie litowo-jonowe, ale są uważane za bezpieczniejsze, ponieważ są niepalne i mniej podatne na zmiany temperatury.

Na czwartkowej konferencji branżowej w chińskiej prowincji Jiangsu zaprezentowany został samochód demonstracyjny zasilany jednym z akumulatorów HiNa. Według firm zasięg pojazdu zasilanego baterią od HiNa wynosi około 250 kilometrów na jednym ładowaniu.

Gigant akumulatorowy Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. jest jednym z lepiej finansowanych graczy w wyścigu do stworzenia nowej generacji ogniw o niższej gęstości, wykorzystujących tańsze surowce niż ogniwa litowo-jonowe Ma to pomóc w masowej produkcji bardziej przystępnych cenowo ekologicznych samochodów.

Wysokie ceny litu pobudziły rozwój ogniw sodowo-jonowych, mimo że węglan litu osłabił się o około 30 proc. w stosunku do szczytowego poziomu w listopadzie.

Akumulatory HiNa nadal wymagają certyfikacji i zatwierdzenia przez organy regulacyjne.