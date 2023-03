Według Ministerstwa odkryte w Hamedan złoże zawiera 8,5 miliona ton. Według US Geological Survey tylko Chile ma więcej litu, bo aż 9,2 miliona ton metrycznych, pisze Julianne Geiger dla oilprcie.com.

Lit jest kluczowym metalem wykorzystywanym do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Ceny węglanu litu poszybowały w zeszłym roku do rekordowego poziomu 86 170 USD za tonę. Obecnie rynek schłodził się na tyle, że ceny w marcu spadły do 52 500 USD za tonę.

Mały popyt, niska cena

Za niedawnym spadkiem cen stoi przede wszystkim wzrost dostaw litu z Chin, Australii i Chile, a teraz także z Iranu. Na to nałożyło się zmniejszenie popytu na pojazdy elektryczne w Chinach związane z wygaśnięciem dotacji na tego rodzaju auta.

Rystad oszacował, że globalny deficyt rynkowy litu zmniejszy się z 76 000 ton LCE w zeszłym roku do 20 000 - 30 000 ton LCE w tym roku. Mimo wszystko ​​korekta cen jest tymczasowa, a popyt nadal jest zdrowy.

Nałożone na Iran zachodnie sankcje mogą znacząco utrudnić sprzedaż na wolnym rynku wydobytego w Hamedan litu. Ani Chiny, ani USA nie będą zapewne chętne, by wpuścić kolejnego dużego gracza, który mógłby spowodować dalsze spadki cen tego minerału.