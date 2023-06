Reklama

W maju lit stanowił 19 proc. przychodów z eksportu surowców kopalnych kraju, podał w sobotę w komunikacie prasowym argentyński sekretariat ds. górnictwa. Pogrążona w kryzysie Argentyna stała się najszybciej rozwijającym producentem litu na świecie. Posiada trzy aktywne kopalnie litu i 38 w budowie.

Według sekretariatu górnictwa wartość eksport litu między styczniem a majem wzrosła do rekordowych 369 mln USD, co stanowi wzrost o 84 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W lutym argentyński przemysł litowy zatrudniał 3788 osób, co stanowi wzrost o 59 proc. (o 1406 stanowisk) w porównaniu z rokiem poprzednim, podał argentyński sekretariat.

Światowy głód litu

Niedobór litu, rzadkiego metalu kluczowego dla produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych, jest coraz bardziej odczuwalny na rynkach.

To szansa dla Argentyny, która posiada trzecie do co wielkości złoża litu (6,5 proc. światowych zasobów) i wchodzi do branży w czasie, gdy Stany Zjednoczone i Chiny konkurują o kluczowe minerały dla branży EV.

Według BloombergNEF dostawy litu do końca dekady powinny wzrosnąć pięciokrotnie, aby zaspokoić przewidywany popyt niezbędny do dokonania się motoryzacyjnej rewolucji.