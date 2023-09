Jako spółka Volkswagen Poznań wpisujemy się w strategię koncernu "go to zero". Celem tej strategi jest, abyśmy jako przedsiębiorstwo, w całym łańcuchu dostaw, w ramach procesów produkcyjnych, logistycznych - byli przedsiębiorstwem neutralnym pod względem produkcji CO2 - mówi Agnieszka Olenderek, członkini zarządu do spraw finansów, IT.

Jak dodaje Agnieszka Olenderek, firma ma wiele pomysłów na transformację energetyczną. Są to pomysły związane nie tylko z inwestycjami w odnawialne źródła energii.

Więcej w materiale wideo.