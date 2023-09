Na przyszłotygodniowych targach Internationale Automobil-Ausstellung w Monachium 41 proc. wystawców będzie pochodzić z Azji. Najszybciej rośnie reprezentacja chińskich firm. Liczba producentów z Państwa Środka obecnych na targach w tym roku zwiększy się ponad dwukrotnie w porównaniu do targów sprzed dwóch lat, co pokazuje zawrotne tempo, w jakim Chiny stały się eksporterem samochodów.

Chiny wchodzą w serce europejskiego rynku

„Duża obecność Chin na targach IAA oznacza wejście w samo serce europejskiego rynku samochodowego, którego lokalni producenci nie powinni lekceważyć” – ocenia Peter Fintl, konsultant w Capgemini Engineering. „Chińskie firmy oferują wysoce konkurencyjne samochody, które zostały zaprojektowane i zbudowane tak, aby podobały się zachodnim nabywcom”.

Chińscy producenci samochodów wprowadzają na rynek pojazdy elektryczne w zawrotnym tempie i rozszerzają działalność za granicą w obliczu ostrej wojny cenowej w kraju. Tymczasem Niemcy znajdują się pod presją przyspieszenia rozwoju, ponieważ problemy z oprogramowaniem opóźniły wprowadzenie nowych kluczowych modeli. Ponadto presja inflacyjna, niedobór wykwalifikowanych pracowników i wysokie ceny energii w Europie zwiększają wyzwania strukturalne.

I chociaż chińscy producenci w dużej mierze pozostają w tyle za obcokrajowcami sprzedającymi samochody napędzane benzyną, to dotacje rządowe i rosnąca liczba programistów pomogły im zyskać przewagę w najnowszych technologiach elektrycznych i cyfrowych. Korzystają także z niższych kosztów produkcji i najlepszego na świecie łańcucha dostaw akumulatorów.

BYD wyprzedziła Volkswagena

BYD, która w tym roku wyprzedziła VW w roli najlepiej sprzedającej się marki samochodów w Chinach, prezentuje na targach IAA samochody typu SUV Seal U, szósty model wprowadzony na rynek europejski w niecały rok.

Avatr, przedsiębiorstwo zajmujące się pojazdami elektrycznymi, którego właścicielem jest państwowa Changan Auto i największy producent akumulatorów do pojazdów elektrycznych CATL, zaprezentuje kolejną, 12 wersję swojego sedana, który będzie pierwszym modelem wprowadzonym na rynek poza Chinami.

MG, brytyjska marka należąca obecnie do chińskiego SAIC, planuje zaprezentować swojego dwumiejscowego elektrycznego roadstera – Cyberstera.

Niemcy odpowiedzą pojazdami elektrycznymi, w tym sedanem VW ID.7, który jest wyposażony w wyświetlacz rzeczywistości rozszerzonej, który przesyła informacje do pola widzenia kierowcy, a ceny zaczynają się od około 57 tys. euro.VW, BMW i Mercedes sprowadzają do Monachium dodatkowe samochody elektryczne, ale ich pojazdy nowej generacji będą dostępne dopiero mniej więcej w połowie dekady. BMW zaprezentuje prototyp będący zapowiedzią platformy pojazdów elektrycznych „Neue Klasse”. Prototyp ma stanowić podstawę modeli, które trafią do sprzedaży około 2025 roku.